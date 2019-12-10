«Конфликт на 100 лет»: западные СМИ о саммите в Париже

Independent, Великобритания

«Сидя на расстоянии двух кресел от главного архитектора пятилетней войны в своей стране, украинский президент Владимир Зеленский сказал, что приехал в Париж в надежде достичь консенсуса, чтобы положить конец конфликту.

<...>

Стратегия господина Зеленского часто критикуется на родине. Его обвиняли в наивности, «фанатичном упрямстве», как назвал это один из бывших советников президента, и критиковали за то, что согласился на уступки, не удостоверившись в изменении позиции Кремля.

<...>

Политические последствия уже ударили по ранее заоблачным рейтингам одобрения президента, просев на 20 процентных пунктов с максимума в 73% всего несколько месяцев назад.

<...> В беседе с The Independent на условиях анонимности высокопоставленный источник в Кремле заявил, что Москва понимает, у президента Зеленского мало шансов выполнить минские договоренности и остаться у власти.

«Ни один украинский президент не может выполнить минские соглашения так, как они написаны, не спровоцировав революцию, — сказал источник. — Нет никакого решения. Могут быть улучшения, все может стать еще хуже. Но растет понимание, что это замороженный конфликт и он останется с нами на ближайшие 100 лет».

Liberation, Франция

«Позиции Украины и России не совместимы. Украинское общество стремится к миру, но у него нет единого мнения, какую цену за мир оно готово заплатить. Часть общественности и оппозиции подозревает Зеленского в готовности капитулировать перед Москвой, но тот отвечает, что не перейдет за «красную линию». <...>

Усилия Эмманюэля Макрона, который взял на себя роль лидера в украинском вопросе в рамках ЕС и франко-немецкого дуэта, служат частью его дипломатической стратегии «требовательного диалога» с путинской Россией. Хотя такая двусторонняя динамика раздражает некоторых европейцев, в том числе Берлин, по мнению Парижа, ее оправдывает необходимость восстановить пришедшие в опасный упадок отношения с Москвой. Это не подрывает общей позиции и сотрудничества Франции и Германии по России, чтобы не давать Владимиру Путину возможность (он никогда не упускает ее) сыграть на разногласиях «западных партнеров». К тому же сейчас он будет чувствовать себя на позиции силы, поскольку не сам предлагает возобновить переговоры».

The Washington Post, CША

«Переговоры, где встретились юморист, недавно ставший президентом, без опыта международной дипломатии и расчетливый бывший агент КГБ, который находится у власти уже несколько десятилетий, происходят в решающий момент украинского конфликта на востоке страны.

Гражданские лица и солдаты все еще гибнут на линии фронта, а Зеленский пришел к власти, пообещав обеспечить мир. Но некоторые наблюдатели опасаются, что его могут подтолкнуть к уступкам, которые еще больше придадут смелости Путину.

Зеленский сейчас в глубоком одиночестве. Некогда железная поддержка США сходит на нет. Канцлер Германии Ангела Меркель стала посредником на нормандской встрече, но ее внимание отвлекают внутренние дела своей страны. Макрон, который пытался строить из себя лидера Европы, выступал за перезагрузку с Россией, заявляя, что хотя у него «нет иллюзий» по поводу поведения Кремля, он ему не враг».

«Сегодня в Париже прошел саммит «Нормандской четверки», который в Киеве приближали как могли. Для Владимира Зеленского эта затея и раньше была не очень понятной: слишком много вопросов предполагалось решить. И сегодняшний день лишь подтвердил, что нахрапом «взять Москву» не удалось.

Непонятно, правда, на чем были основаны гипотезы, что Россия согласится отбросить минские соглашения и отдать Зеленскому то, чего не отдавала Порошенко. <...> Но факт остается фактом: стороны не решили ни одного концептуального вопроса. Такого, что поменял бы расклады на Донбассе. <...>

Видео: РБК-ТВ

И нельзя сказать, что такой результат не был предсказуем заранее. Ведь позиции сторон были, в общем-то, диаметрально противоположны. Хотя было и поле для компромисса. Но вероятно, оно схлопнулось под влиянием каких-то сил, от внутренней «партии войны» до внешней.

В итоге то, чего не удалось решить, перевешивает скромные достижения сегодняшнего саммита».

«Выборы на Донбассе сейчас нужны Путину больше, чем Зеленскому. Россия хочет как можно скорее спихнуть оккупированные территории на Украину, легализовать их там и полностью снять с себя ответственность за их судьбу.

Кремль надеется, что это приведет к снятию части западных санкций и оживлению полумертвой российской экономики».

Der Spiegel, Германия

«Владимир Зеленский, молодой президент Украины, в понедельник прошел крещение огнем. Впервые с момента своего превращения из телевизионного комика в главу государства он встретился со своим соседом Владимиром Путиным, фактическим военным противником Киева.

<...>

Прислушается ли Зеленский к отечески-снисходительно звучащим советам своего предшественника и политического оппонента Петра Порошенко? Этим вопросом сейчас задаются многие в Киеве. Чтобы не допустить неожиданных уступок, Порошенко вместе с двумя другими лидерами оппозиции — Юлией Тимошенко и рок-певцом Святославом Вакарчуком призвали на митинги в воскресенье.

Опасность сделать что-то не так с точки зрения Киева в настоящее время кажется выше, чем перспектива прорыва».