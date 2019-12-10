Зеленский назвал протесты в Киеве козырем Путина

Акции протеста возле офиса президента в Киеве накануне встречи в «нормандском формате» в Париже стали «козырем, которым пользовался президент России». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова передает «НВ».

После «нормандского» саммита Зеленский сообщил, что тему протестов он обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, хотя акции «никому ничем не угрожают», они стали аргументом и козырем Путина.

Кроме того, Зеленский заявил, что «уже жалеет» о решении открыть доступ к офису президента, поскольку акции мешают работе. «Просто невозможно работать, правда. Они там кричат, гудят», — сказал Зеленский.

Встреча в «нормандском формате» прошла 9 декабря в Париже. По итогам встречи Россия, Украина, Франция и Германия приняли коммюнике, в котором договорились о разведении войск еще на трех участках линии соприкосновения в Донбассе и усиленном контроле над соблюдением «режима тишины». Кроме того, в Париже состоялась первая встреча Зеленского и Путина. Украинский лидер отметил, что с российском коллегой «тяжело договариваться», поскольку он «говорит о каждом вопросе подробно».