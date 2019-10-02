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«Формулу Штайнмайера» одобрили все ее компоненты
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Газета
«Формулу Штайнмайера» одобрили все ее компоненты
Газета № 151 (3106) (0210) Политика,
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«Формулу Штайнмайера» одобрили все ее компоненты
Контактная группа в Минске согласовала механизм установления особого статуса Донбасса
В Минске после почти четырех лет обсуждений согласована формула введения особого статуса для неконтролируемых сейчас Киевом территорий Донбасса. Это делает возможным встречу лидеров «нормандской четверки»
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Украинская делегация наряду с делегациями ОБСЕ, России, ДНР и ЛНР подписала 1 октября «формулу Штайнмайера», описывающую механизм введения особого порядка управления в Донбассе после проведения там местных выборов. Это произошло в Минске на очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом первым сообщил представитель ЛНР в контактной группе Родион Мирошник, затем информацию подтвердили два источника РБК, знакомые с ходом заседания.

После того как о подписании сообщили СМИ, президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве срочный брифинг, на котором заявил, что «формула Штайнмайера» действительно согласована и что достигнута договоренность о разведении войск еще на двух участках в Донбассе. Это, по словам президента Украины, открывает возможность для проведения в кратчайшие сроки саммита лидеров «нормандской четверки», в которую входят Украина, Россия, Германия и Франция. Дату проведения саммита он не назвал.

«Сегодня все участники контактной группы подписали текст из двух пунктов: подписание «формулы Штайнмайера» и согласование плана графика по двум населенным пунктам — Золотое и Петровское. Так что сегодня выполнены все условия для разблокирования «нормандского формата», — прокомментировала итоги минского заседания журналистам глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова. По ее оценке, заседание стало прорывным. «Не действовало ничего в течение трех лет», — напомнила она.

Андрей Парубий, бывший председатель Верховной рады, ныне ее депутат от «Европейской солидарности» Петра Порошенко, назвал достигнутые в Минске договоренности «демонтажом украинского государства».

К согласованию «формулы» и разведению вооружений делегаты были близки на предыдущем заседании 18 сентября, однако тогда достичь согласия сторонам не удалось. Несмотря на предварительные договоренности оформить письменный документ, представлявший тогда Киев в политической подгруппе Валерий Гребенюк уже в Минске отказался это делать.

Формула разрешения конфликта

«Формула Штайнмайера» носит название ее автора, действующего президента Германии, прежде — главы МИДа Франка-Вальтера Штайнмайера. Формула предусматривает, что в непризнанных республиках пройдут местные выборы, причем до голосования закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и признания их честными со стороны ОБСЕ закон обретет окончательную юридическую силу.

Формула представляет компромиссный порядок выполнения согласованного сторонами в начале 2015 года комплекса мер по выполнению минских соглашений. В утвержденной редакции соглашений говорится, что восстановление полного контроля Украиной над государственной границей с Россией должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании закона Украины и конституционная реформа). Одиннадцатый пункт соглашений указывает, что Украина должна провести конституционную реформу и принять на постоянной основе закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Перед вторничным заседанием группы надежду на успешное проведение выражал помощник президента России Юрий Ушаков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что отказ Киева от «формулы Штайнмайера» «существенно затормозит весь процесс» урегулирования конфликта в Донбассе. Надежду на согласование механизма выразил во вторник и президент Франции Эмманюэль Макрон, выступавший на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Макрон заявил о намерении провести саммит «нормандской четверки» уже в ближайшие недели.

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Политика

В чем заключалась главная проблема

К концу августа конфликтующим на юго-востоке Украины сторонам удалось договориться о разведении войск в первой из трех точек — в станице Луганской, оставалось согласовать разведение в населенных пунктах Петровское и Золотое. Однако Москва увязывала дальнейшее отведение войск именно с подписанием документа — как пояснил РБК один из участников встречи от российской стороны, без него разведение частей «не имеет смысла».

Главное противоречие заключалось в расхождении позиций сторон по «формуле Штайнмайера» и изменению украинской Конституции. Москва и непризнанные ДНР и ЛНР настаивали, что закон об особом статусе должен быть интегрирован и в уже принятый Радой закон об особом статусе особых районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), и в Конституцию страны. В свою очередь, Киев отказывался вносить соответствующие изменения в Конституцию. Об этом в середине сентября заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко. На форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) он подчеркнул, что Киев не будет вносить никакие изменения в Конституцию, касающиеся особого статуса Донбасса. «Мы продолжаем наш путь конституционной реформы, которую мы сами для Украины делаем, и основой этих изменений является децентрализация, которая много лет на Украине идет успешно», — описал он тогда возможность предоставления особого статуса Донбассу.

Кроме того, украинская сторона настаивала на том, что сначала в Донбассе следует установить контроль над границей с Россией, «разоружить российские и пророссийские бандформирования» и только после этого проводить выборы. «Коротко по «формуле Штайнмайера». Моя позиция очень проста и понятна: должны быть соблюдены стандарты безопасности и все другие стандарты — тогда мы готовы проводить выборы. В том числе вопросы границы украинско-российской», — заявил ранее «Интерфаксу-Украина» глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

Какими будут следующие шаги

Как заявил на брифинге во вторник Зеленский, «формула Штайнмайера» заключается в двух вещах: временный закон об особом порядке местного самоуправления в особых районах начинает действовать на постоянной основе при условии, что выборы там проводятся в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и ОБСЕ официально подтверждает, что они прошли по стандартам организации. «Это означает, что никаких выборов под дулом автоматов не будет и не может быть», — подчеркнул украинский лидер. Саму «формулу» он назвал «страшилкой последних недель». Зеленский также сообщил, что украинский парламент разработает и примет новый закон об особом статусе Донбасса (нынешний истекает 31 декабря). «Там не будет никакой капитуляции», — пообещал он.

«Честно говоря, здесь еще нужно поработать», — заявил представитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик в ответ на вопрос, когда могут пройти местные выборы. По его словам, сторонам еще надо обсудить много вопросов — о проведении выборов, об обеспечении их безопасности и так далее. Зеленский на брифинге указал, что выборы не могут пройти в присутствии военных на территории Донбасса и при условии наличия открытой границы с Россией. «Там не может быть пулеметов, и граница должна быть наша», — сказал президент Украины.

«Ключевое условие, которое ставила Россия для проведения саммита «нормандской четверки», выполнено. Теперь стороны должны завершить согласование повестки встречи и определить дату. Это еще не прорыв, но один из важных узлов развязан», — сказал РБК замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. По его оценке, новые украинские власти доказали свой конструктивный настрой, но решение самых важных проблем урегулирования еще впереди — нужно понять, какое соответствие в «дорожной карте» будет установлено между решением вопросов безопасности, выборами, амнистией и вопросом о конституционной правке.

Три замены за четыре месяца

С момента инаугурации Владимира Зеленского 20 мая в Трехсторонней контактной группе по Донбассу сменился уже третий представитель Киева в подгруппе, занимающейся политическими вопросами. Сначала Зеленский назначил в нее Романа Бессмертного, но 21 августа сменил его на Валерия Гребенюка, который вышел из состава группы после первого же заседания, в котором участвовал. В тот же день Зеленский назначил нового представителя Киева — заслуженного юриста Украины Алексея Резникова.

Автор: Елизавета Антонова.
При участии: Полина Химшиашвили.
Теги: Контактная группа , Минск , минские переговоры , Донбасс , Украина , минские соглашения , «нормандский формат» ...
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