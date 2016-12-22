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Суд ЕС признал право Лондона передумать насчет Brexit
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Суд ЕС признал право Лондона передумать насчет Brexit
Brexit, 13:52
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Суд ЕС признал право Лондона передумать насчет Brexit
Великобритания может отменить свое решение выйти из ЕС, но только до конца марта 2019 года, решил Европейский суд. Предложенный Терезой Мэй план Brexit привел к политическому кризису в стране
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Великобритания до 29 марта 2019 года может в одностороннем порядке отменить решение выйти из Европейского союза — к такому решению пришел Европейский суд, рассмотрев ходатайство шотландских политиков, выступающих против Brexit. Во время референдума 2016 года большинство шотландцев проголосовали против выхода Британии из ЕС.

Коллегия из 25 судей постановила, что после того, как государство уведомило Европейский совет о своем намерении выйти из Европейского союза, ст. 50 Лиссабонского договора позволяет ему «аннулировать это уведомление в одностороннем порядке, недвусмысленно и безоговорочно», письменно проинформировав об этом Европейский совет.

Этот документ станет официальным подтверждением решения государства остаться в ЕС на прежних условиях, а также будет служить официальным завершением процедуры выхода.

Решение не выходить из ЕС государство должно принимать «в соответствии с конституционными требованиями» страны, отмечается в решении суда. Кроме того, сделать это нужно до истечения срока, установленного для согласования параметров выхода из ЕС (то есть в случае с Британией — до 29 марта).

Решение Европейского суда обжалованию не подлежит. Судьи также намерены рассмотреть вопрос о внесении соответствующей поправки в европейское законодательство.

Ранее о том, что Великобритания может отменить Brexit в одностороннем порядке, говорил советник Европейского суда в Люксембурге Мануэль Кампос Санчес-Бордон.

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Согласно плану премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по выходу из ЕС, в марте Лондон выйдет из европейского таможенного и рыболовного пространства, а также потеряет право участвовать в формировании законодательства ЕС. Но при этом британцам до декабря 2020 года придется исполнять основные европейские экономические стандарты, а также считаться с решениями Европейского суда. Кроме того, до этого момента британские суды должны будут отменять или игнорировать национальные законы, если те противоречат требованиям европейского законодательства. А Лондон не сможет заключать собственные торговые соглашения с третьими странами. Переходный период может быть продлен — сделать это можно только единожды, но срок продления в соглашении не указан.

План Мэй вызвал политический кризис: правительство покинули несколько министров, которые сочли его условия неприемлемыми, в том числе министр по делам Brexit Доминик Рааб.

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План Мэй не поддерживают также некоторые члены ее правящей Консервативной партии, а члены оппозиционной Лейбористской партии и ее лидер Джереми Корбин призывают объявить вотум недоверия Терезе Мэй в случае, если ее план не наберет большинство при голосовании в парламенте.

​Референдум по выходу Великобритании из ЕС состоялся в июне 2016 года, на нем 51,9% британцев выступили за выход из Евросоюза, еще 48,1% — против Brexit.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Великобритания , Brexit
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