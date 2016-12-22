Би-би-си узнала о подготовке однопартийцами Мэй ее отстранения от власти

Около 50 депутатов из Консервативной партии, которую представляет премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, встретились для того, чтобы обсудить ее отстранение от власти, выяснил телеканал

Фото: Phil Noble / Reuters

Британские консерваторы всерьез задумались над тем, чтобы отстранить действующего премьер-министра страны Терезу Мэй от власти. Порядка 50 членов Европейской исследовательской группы, которая входит в состав правящей Консервативной партии, провели встречу, на которой обсудили, как и когда они могли бы заставить Мэй отказаться от занимаемого ею поста. Об этом сообщает телеканал Би-би-си со ссылкой на источник.

По словам собеседника, депутаты встретились вечером накануне, 11 сентября. Они выступают против плана Терезы Мэй остаться в зоне свободной торговли с Евросоюзом после выхода Великобритании из состава экономического объединения.

Источник со ссылкой на участника встречи добавил, что законодатели уже готовили заявление о недоверии в мае. Согласно правилам консерваторов, выборы лидера партии проводятся тогда, когда 15% всех членов парламентской фракции (сейчас это 48 человек) поддержат вотум недоверия.

В конце прошлого года однопартийцы Мэй уже выступали за отставку премьер-министра. Они подписали письмо, в котором выразили недоверие главе правительства Великобритании. Вместе с ними отставки Мэй требовал и лидер оппозиционной Партии лейбористов Джереми Корбин. По его словам, Тереза Мэй «демонстрирует все знаки нахождения в офисе, но не у власти».

На прошлой неделе бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон, который покинул правительство королевства из-за разногласий с премьер-министром, выступил с критикой позиции Мэй по выходу страны из ЕС. По его словам, подход главы кабмина «слабый», «жалкий», а отношения правительства с Евросоюзом по поводу Brexit — «полумазохистские».

«Мы обернули пояс смертника вокруг британской Конституции и передали детонатор [главному переговорщику по Brexit от ЕС] Мишелю Барнье», — написал он в своей колонке для Daily Mail.