Прокуратура запросила освобождение Саркози из тюрьмы под судебный надзор

Представитель прокуратуры на слушании в апелляционном суде Парижа предложил перевести под судебный контроль бывшего президента Франции Николя Саркози, отбывающего срок в парижской тюрьме Ла-Санте, передает телеканал BFMTV. В качестве условия освобождения прокуратура обозначила запрет Саркози контактировать с другими фигурантами дела.

«Риски сговора и запугивания свидетелей оправдывают ходатайство о помещении под судебный надзор», — заявил прокурор Дамьен Брюне, попросив удовлетворить просьбу Николя Саркози об освобождении. Его слова приводит Liberation.

О том, что тюремное заключение представляет собой угрозу для бывшего президента Франции, на суде заявил его представитель Кристоф Ингрейн. Именно по этой причине, указал адвокат, к Саркози приставили двоих вооруженных полицейских, которые обеспечивают его круглосуточную охрану.

Николя Саркози принимает участие в заседании по видеосвязи из Ла-Санте. Он заявил, что пребывание в заключении было для него «очень тяжелым» и «изнурительным». При этом он отдал должное сотрудникам тюрьмы, которые «сделали этот кошмар терпимым». Решение о возможном освобождении Саркози апелляционный суд Парижа огласит в 13:30 по местному времени (15:30 мск).

В сентябре суд Парижа признал Саркози виновным в незаконном финансировании избирательной кампании 2007 года ливийскими властями и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Кроме тюремного срока суд назначил экс-президенту штраф в размере €100 тыс. и запретил занимать государственные должности в течение пяти лет. На прошлой неделе издание Le Point со ссылкой на близких политика сообщило, что из-за враждебного отношение со стороны многих сокамерников Саркози решил отказаться от тюремной еды.

Материал дополняется