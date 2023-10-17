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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев заявил об окончательном закрытии темы карабахского конфликта

Алиев: тема карабахского конфликта закрыта окончательно
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Тема карабахского конфликта окончательно закрыта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с общественностью Физулинского района в Карабахе.

Отчет о встрече опубликован на сайте президента Азербайджана.

«Тема карабахского конфликта закрыта окончательно. <…> Это большое счастье», — сказал Алиев.

Как рассказал азербайджанский лидер, к концу 2026 года в Физули уже будут проживать 22 тыс. человек, а в Карабахе и Восточном Зангезуре в целом — 140 тыс. Это произойдет в рамках «Великого возвращения» — азербайджанской государственной программы по возвращению карабахских беженцев.

19 сентября Баку начал в Карабахе «антитеррористическую операцию», она завершилась 20 сентября заключением соглашения о прекращении огня, разоружении воинских формирований Карабаха и реинтеграции региона в состав Азербайджана. Соглашение было выработано при посредничестве российских миротворцев, которые находились в непризнанной республике после конфликта 2020 года.

Алиев заявил, что по результатам операции Азербайджан восстановил свой суверенитет. Нагорно-Карабахская республика перестанет существовать 1 января будущего года.

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В плане по реинтеграции Баку пообещал живущим в Карабахе равенство прав и свобод, возможность сохранения культуры и использования армянского языка, налоговые, таможенные льготы и поддержку для предпринимателей. Тем не менее после операции Азербайджана в Армению выехали более 100 тыс. армян Нагорного Карабаха.

Сторонам еще предстоит подписать мирное соглашение. Неделю назад Алиев, посещая Грузию, заявил, что Баку и Еревану нужно начать «активную работу» над соглашением при посредничестве Тбилиси, если Армения даст на это согласие.

Теги
Азербайджан Ильхам Алиев Нагорный Карабах
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