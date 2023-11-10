 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Эрдоган призвал США надавить на Израиль для прекращения огня в Газе

Эрдоган: если США хотят прекратить огонь в Газе, им нужно надавить на Израиль
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Эрдоган в очередной раз призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и отметил, что США следует надавить на Израиль. Ранее он говорил, что Запад несет прямую ответственность за убийство невинных людей в анклаве
Фото: Doaa Rouqa / Reuters
Фото: Doaa Rouqa / Reuters

Прекращение огня и урегулирование кризиса в секторе Газа будут главными темами саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), который состоится 12 ноября, однако для скорейшего достижения этих целей США следует «надавить» на Израиль. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Milliyet.

По словам Эрдогана, Турция надеется на установление режима прекращения огня в секторе Газа, поскольку там гибнут тысячи невинных людей. «Речь идет о Газе с населением 2–2,5 миллиона человек. Сейчас здесь погибли почти 11 тыс. детей, женщин и пожилых палестинцев. Кроме того, есть 25–30 тыс. раненых», — добавил президент.

Он отметил, что в США, как и во многих странах Европы, люди выражают недовольство политикой местных властей по отношению к палестино-израильскому конфликту, и указал на недостаточную гуманитарную поддержку мирным жителям анклава.

«Нам нужны конкретные шаги, а не героическая риторика и пустые гуманитарные шоу. Они [США] говорят: «Мы стремимся к лучшей дорожной карте». Что может быть лучше, чем резолюции ООН? Если вы искренни в отношении прекращения огня, окажите давление на Израиль, чтобы тот выполнил резолюции ООН. Потому что люди умирают, матери теряют детей, дети теряют родителей», — заявил Эрдоган.

Власти Турции после начала войны Израиля и ХАМАС призывали стороны вернуться к переговорам, а после ударов ЦАХАЛ по сектору Газа осудили Тель-Авив. Эрдоган назвал действия израильской армии «военными преступлениями» и призывал прекратить обстрелы. По его мнению, за кровопролитие в анклаве также несет ответственность Запад. «Западный мир мобилизовал своих политиков и СМИ, чтобы узаконить убийства детей, женщин и невинных людей в секторе Газа, а Израиль открыто совершает военное преступление», — говорил он.

После заявлений турецкого лидера Израиль отозвал своих дипломатов из Турции для «переоценки» отношений двух стран. Анкара в свою очередь отозвала посла в Тель-Авиве для консультаций.

Программа развития РБК Pro Делегирование: новый навык

В начале ноября Эрдоган заявил, что отказался от общения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и «списал его со счетов». При этом он отметил, что разрыв дипломатических отношений между странами невозможен, а турецкая сторона продолжит вести переговоры с израильской о прекращении огня в Газе.

Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Реджеп Тайип Эрдоган США Израиль сектор Газа ХАМАС
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
Материалы по теме
Maan узнал о визите лидеров ХАМАС в Турцию для встречи с Эрдоганом
Политика
В Турции участники акции против Израиля попытались прорваться на базу США
Политика
Эрдоган объявил, что списал Нетаньяху со счетов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 98,41 (-0,03) Инвестиции, 09 ноя, 16:01 Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 91,93 (-0,27) Инвестиции, 09 ноя, 16:01
Что такое встроенные финансы для b2b РБК Отрасли, 11:33
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:31
ЦАХАЛ заявила о ликвидации трех командиров ХАМАС Политика, 11:29
ВТБ представил прототип B2B-переводов в цифровых рублях Крипто, 11:27
С детства в науке: как допобразование делает из школьников молодых ученых Национальные проекты, 11:23
Как выбрать компанию, которая поможет получить гражданство или статус ВНЖ РБК+, 11:23
Как космические технологии создали премиальный внедорожник РБК и Geely, 11:21
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Акции Сбербанка подорожали после выхода отчетности за 10 месяцев Инвестиции, 11:21
В мэрии рассказали о развитии сферы услуг в новых домах по реновации Город, 11:19
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 11:19
USA Today назвал вероятные сроки вынесения решения CAS по делу Валиевой Спорт, 11:08
Как «Яндекс» ранжирует сайты компаний из сфер здоровья, финансов и права Pro, 11:05
Отсутствие ремонта и балкона: причины для скидки при продаже жилья Недвижимость, 11:04
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 10:58