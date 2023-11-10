Эрдоган призвал США надавить на Израиль для прекращения огня в Газе

Эрдоган: если США хотят прекратить огонь в Газе, им нужно надавить на Израиль

Эрдоган в очередной раз призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и отметил, что США следует надавить на Израиль. Ранее он говорил, что Запад несет прямую ответственность за убийство невинных людей в анклаве

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Прекращение огня и урегулирование кризиса в секторе Газа будут главными темами саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), который состоится 12 ноября, однако для скорейшего достижения этих целей США следует «надавить» на Израиль. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Milliyet.

По словам Эрдогана, Турция надеется на установление режима прекращения огня в секторе Газа, поскольку там гибнут тысячи невинных людей. «Речь идет о Газе с населением 2–2,5 миллиона человек. Сейчас здесь погибли почти 11 тыс. детей, женщин и пожилых палестинцев. Кроме того, есть 25–30 тыс. раненых», — добавил президент.

Он отметил, что в США, как и во многих странах Европы, люди выражают недовольство политикой местных властей по отношению к палестино-израильскому конфликту, и указал на недостаточную гуманитарную поддержку мирным жителям анклава.

«Нам нужны конкретные шаги, а не героическая риторика и пустые гуманитарные шоу. Они [США] говорят: «Мы стремимся к лучшей дорожной карте». Что может быть лучше, чем резолюции ООН? Если вы искренни в отношении прекращения огня, окажите давление на Израиль, чтобы тот выполнил резолюции ООН. Потому что люди умирают, матери теряют детей, дети теряют родителей», — заявил Эрдоган.

Власти Турции после начала войны Израиля и ХАМАС призывали стороны вернуться к переговорам, а после ударов ЦАХАЛ по сектору Газа осудили Тель-Авив. Эрдоган назвал действия израильской армии «военными преступлениями» и призывал прекратить обстрелы. По его мнению, за кровопролитие в анклаве также несет ответственность Запад. «Западный мир мобилизовал своих политиков и СМИ, чтобы узаконить убийства детей, женщин и невинных людей в секторе Газа, а Израиль открыто совершает военное преступление», — говорил он.

После заявлений турецкого лидера Израиль отозвал своих дипломатов из Турции для «переоценки» отношений двух стран. Анкара в свою очередь отозвала посла в Тель-Авиве для консультаций.

В начале ноября Эрдоган заявил, что отказался от общения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и «списал его со счетов». При этом он отметил, что разрыв дипломатических отношений между странами невозможен, а турецкая сторона продолжит вести переговоры с израильской о прекращении огня в Газе.