МИД Ирана назвал неизбежным расширение конфликта на Ближнем Востоке

Иран после начала войны ХАМАС и Израиля неоднократно предупреждал о возможной эскалации конфликта и призывал остановить боевые действия. Теперь глава иранского МИДа назвал расширение масштабов конфликта неизбежным

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Расширение масштабов палестинско-израильского конфликта неизбежно в связи с усилением интенсивности военных действий Израиля против Газы, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Министры осудили «нападения израильского режима» на мирное население и выразили озабоченность по поводу гуманитарной ситуации в секторе Газа. Стороны также обсудили политические пути предотвращения конфликта и установление режима прекращения огня, сообщает пресс-служба иранского МИДа.

«Высшие иранские и катарские дипломаты обменялись мнениями о предлагаемых инициативах по потенциальному прекращению огня. Амир Абдоллахиян подчеркнул, что в связи с эскалацией войны против мирного населения Газы расширение масштабов конфликта теперь стало неизбежным», — говорится в сообщении.

Иран после начала войны Израиля и ХАМАС выступил с поддержкой палестинского движения и неоднократно призывал Тель-Авив не начинать наземную операцию в секторе Газа. В то же время в постпредстве Ирана при ООН в ответ на вопрос, будет ли Тегеран принимать меры в случае наземной операции Израиля в палестинском анклаве, ранее заявили, что условием вступления страны в конфликт будет атака по иранской территории.

29 октября, спустя несколько дней после начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, президент Ирана Ибрахим Раиси заявил о пересечении Израилем красной линии. Спустя неделю министр обороны Ирана Мохаммад Реза пригрозил США «тяжелым ударом», если Вашингтон не прекратит войну и не установит режим прекращения огня в секторе Газа. «Наш совет американцам: немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе вы [США] получите тяжелый удар», — сказал тогда генерал.

CNN со ссылкой на американскую разведку ранее писал, что Иран готовит ответ на действия ЦАХАЛ в секторе Газа, который, однако, не подразумевает прямого столкновения с Израилем и США. По данным источников телеканала, незначительные атаки прокси-групп Тегерана, к которым относится «Хезболла», позволяют ему выглядеть в этом конфликте как «действующая сила», вместе с тем избегая прямого конфликта.

Пентагон, говоря об участившихся атаках на свои военные базы в ближневосточном регионе, допускал возможность ведения боевых действий против Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) и связанных с ним группировок.