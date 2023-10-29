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Палестино-израильский конфликт ,  
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Президент Ирана заявил о пересечении Израилем красной линии

Президент Ирана Раиси: Израиль перешел красную линию
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
По словам президента Ирана, просьбы США о невмешательстве в конфликт уже получили «четкий ответ на поле боя»

Израиль пересек «красную линию», заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, его слова приводит в X пресс-служба президента. Еврейское государство он назвал «сионистским режимом».

«Преступления сионистского режима перешли красную линию, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю», — говорится в сообщении.

По словам Раиси, США «отправили сообщения «Оси сопротивления», но получили четкий ответ на поле боя».

«Ось сопротивления» — по версии Тегерана, это неофициальный альянс, который объединяет Иран, Сирию, иракские шиитские ополчения, ливанскую «Хезболлу» и йеменское движение хуситов. Его цель — борьба с американо-израильским влиянием на Ближнем Востоке.

Ранее Раиси в интервью Al Jazeera рассказывал, что Вашингтон обращался к Тегерану с просьбой о невмешательстве в конфликт Израиля и ХАМАС. 
«Вашингтон просит нас не вмешиваться, одновременно обеспечивая широкую поддержку сионистскому образованию [Израилю], это необоснованное требование», — сказал Раиси. Он отмечал, что Тегеран выступает за немедленное прекращение огня в секторе Газа, в то время как США и некоторые европейские страны препятствуют этому.

После начала войны Израиля и ХАМАС иранская сторона неоднократно выступала в поддержку палестинского движения и грозила Израилю серьезными последствиями, если тот начнет наземную операцию в секторе Газа. В то же время в постпредстве Ирана при ООН в ответ на вопрос о том, будет ли Тегеран принимать меры в случае наземной операции Израиля в секторе, заявили, что условием вступления страны в конфликт будет атака на его территорию.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Иран Израиль США
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