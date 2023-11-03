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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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CNN узнал о подготовке Ираном ответа на действия Израиля в секторе Газа

CNN: разведка США считает, что Иран не начнет полномасштабной войны с Израилем
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Иран готовит ответ на действия ЦАХАЛа в секторе Газа, который, однако, не подразумевает прямого столкновения с Израилем и США, сообщает CNN. Тегеран ранее говорил, что вступит в конфликт только при атаке его территории
Фото: Wana News Agency / Reuters
Фото: Wana News Agency / Reuters

Американская разведка считает, что Иран готовится ответить на наступление Израиля в секторе Газа так, чтобы не вступать в полномасштабный конфликт ни с еврейским государством, ни с США, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Как отмечают собеседники телеканала, США «прекрасно осознают», что Иран не имеет полного контроля над ливанской группировкой «Хезболла», которая уже ведет активные боевые действия против Израиля. При этом Вашингтон обеспокоен тем, что именно внутренняя политика группировки может привести к эскалации в регионе.

Один из чиновников, знакомый с отчетами американской разведки, сообщил CNN, что Тегеран в курсе попыток «Хезболлы» эскалировать конфликт с Израилем или США, что могло бы спровоцировать эти страны к прямому столкновению с Ираном. Однако, по его словам, незначительные атаки прокси-групп Ирана позволяют ему выглядеть в этом конфликте как «действующая сила», вместе с этим избегая прямого конфликта. Источники CNN считают, что это и есть основная стратегия Ирана, которая, при этом, может иметь «неприятные последствия».

«Это очень тонкая грань. В нынешнем региональном контексте их [Ирана] действия несут в себе потенциал для просчета», — заявила СNN директор Национального контртеррористического центра США Кристи Абизейд.

Израиль ведет войну с ХАМАС с 7 октября, когда боевики палестинского движения вторглись в южные районы страны, захватили несколько военных баз и начали похищать заложников. Тель-Авив в ответ начал массированные бомбардировки сектора Газа, а 27 октября приступил к наземной операции. 2 ноября бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ завершила окружение города Газа.

Согласно последним данным минздрава сектора Газа, с начала войны ХАМАС и Израиля в регионе погибли более 8,3 тыс. человек, в том числе 3,4 тыс. детей. Более 20 тыс. человек получили ранения. Кроме того, сообщало ведомство, в секторе в результате ударов оказалась разрушена почти половина жилых домов.

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Иран после начала конфликта выступал в поддержку палестинского движения и неоднократно грозила Израилю серьезными последствиями, если тот начнет наземную операцию в секторе Газа. В то же время в постпредстве Ирана при ООН в ответ на вопрос о том, будет ли Тегеран принимать меры в случае наземной операции Израиля в секторе, еще 15 октября заявили, что условием вступления страны в конфликт будет атака его территории.

29 октября, спустя несколько дней после начала наземной операции ЦАХАЛа, президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о пересечении Израилем красной линии. «Преступления сионистского режима перешли красную линию, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю», — сказал он.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль США сектор Газа Иран
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