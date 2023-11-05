Министр обороны Ирана пригрозил США «ударом» из-за боевых действий в Газе

Иран после начала войны Израиля и ХАМАС выступил с поддержкой действий палестинского движения и обвинил США во вмешательстве в конфликт. Министр обороны Ирана пригрозил Вашингтону «тяжелым ударом», если война не будет прекращена

Мохаммад Реза Аштиани (Фото: Iranian Defence Ministry / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США «тяжелым ударом», если Вашингтон не прекратит войну и не установит режим прекращения огня в секторе Газа, передает Al Arabiya.

«Наш совет американцам — немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе вы [США] получите тяжелый удар», — сказал генерал.

Аштиани ранее неоднократно обвинял США в прямом вмешательстве в войну ХАМАС с Израилем. Он говорил, что Вашингтон, встав на сторону Тель-Авива в конфликте, совершил стратегическую ошибку и «обязательно пострадает».

Иран — одна из стран, которая с начала войны выступила с поддержкой действий ХАМАС. Власти Ирана неоднократно грозили Израилю серьезными последствиями, если тот начнет наземную операцию в секторе Газа. В то же время в постпредстве Ирана при ООН в ответ на вопрос, будет ли Тегеран принимать меры в случае наземной операции Израиля в секторе, ранее заявили, что условием вступления страны в конфликт будет атака по иранской территории.

29 октября, спустя несколько дней после начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, президент Ирана Ибрахим Раиси заявил о пересечении Израилем красной линии. «Преступления сионистского режима перешли красную линию, что может заставить каждого принять меры. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю», — сказал он тогда.

CNN со ссылкой на американскую разведку ранее писал, что Иран готовит ответ на действия ЦАХАЛ в секторе Газа, который, однако, не подразумевает прямого столкновения с Израилем и США. По данным источников телеканала, незначительные атаки прокси-групп Тегерана, к которым относится «Хезболла», позволяют ему выглядеть в этом конфликте как «действующая сила», вместе с этим избегая прямого конфликта.