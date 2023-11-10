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Путин после визита в Казахстан посетил штаб армии в Ростове-на-Дону

Песков: Путин после визита в Казахстан посетил штаб ЮВО в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин после официального визита в Казахстан прилетел в Ростов-на-Дону и посетил штаб Южного военного округа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и другие военачальники, отметил Песков.

«Владимира Путина ознакомили с новыми образцами военной техники и сделали доклады по ходу специальной военной операции», — рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Путин посетил Казахстан 9 ноября. В Астане президент провел переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым в узком и расширенном составах. В ходе их встречи был подписан ряд документов, нацеленных на усиление партнерства обеих стран в сферах здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, спорта. Также главы государств договорились укреплять связи спецслужб.

О прошлой поездке Путина в штаб Вооруженных сил России в Ростове-на-Дону Песков сообщил 20 октября. Президент тогда заслушал доклад Герасимова о ходе военной операции на Украине и побеседовал с другими представителями высшего руководства Минобороны. Позже пресс-секретарь главы государства уточнил, что эта поездка Путина была оперативно согласована и заранее не планировалась.

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Теги
Владимир Путин Казахстан Ростов-на-Дону ЮВО штаб
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