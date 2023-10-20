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Политика ,  
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В Кремле назвали незапланированным визит Путина в штаб армии в Ростове

Песков: визит Путина в штаб армии в Ростове-на-Дону не планировали заранее

В Кремле назвали незапланированным визит Путина в штаб армии в Ростове
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Поездка президента России Владимира Путина в штаб Вооруженных сил России в Ростове-на-Дону 20 октября заранее не планировалась. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Это была достаточно оперативно согласованная поездка, заранее не планировалась», — ответил Песков на вопрос журналиста. Пресс-секретарь добавил, что поездки, в ходе которых президент на месте получает доклады военных, проходят регулярно.

В штабе в Ростове-на-Дону Путин заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова о ходе спецоперации на Украине. Также глава государства побеседовал с другими представителями высшего руководства Минобороны.

Песков ранее заявил, что президент заехал в Ростов-на-Дону, возвращаясь из Перми. Там Путин провел заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

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Владимир Путин Дмитрий Песков Ростов-на-Дону штаб
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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