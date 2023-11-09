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Политика ,  
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Россия и Казахстан договорились усилить связи спецслужб

Россия и Казахстан договорились укрепить связи спецслужб
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин во время встречи в резиденции президента Казахстана &laquo;Акорда&raquo; в Астане
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин во время встречи в резиденции президента Казахстана «Акорда» в Астане (Фото: Турар Казангапов / Reuters)

Спецслужбы России и Казахстана будут укреплять связи, говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к десятилетию подписания Договора между странами о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.

Страны выразили намерение «углублять связи по линии советов безопасности, оборонных, правоохранительных органов и специальных служб двух государств» в целях противодействия:

  • терроризму, включая вербовку и перемещение иностранных террористов-боевиков;
  • распространению и пропаганде террористической и экстремистской идеологии;
  • религиозному экстремизму;
  • отмыванию денег;
  • незаконному присвоению и вывозу активов;
  • обороту оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
  • торговле людьми;
  • иным видам транснациональной организованной преступности;
  • распространению оружия массового поражения.

Путин прибыл в Астану с официальным визитом 9 ноября. Он провел переговоры с Токаевым в узком и расширенном составах. Главы государств обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы региональной и международной повестки.



Договор о добрососедстве и союзничестве России и Казахстана в XXI веке был подписан 11 ноября 2013 года.

«Несмотря на быстро меняющуюся геополитическую ситуацию, Договор сохраняет свою актуальность, что позволяет активно развивать кооперацию во всех сферах жизнедеятельности двух стран, а также в деятельности региональных и международных организаций и объединений», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля к десятилетию подписания документа.

В январе 2023 года пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщила, что спецслужбы двух стран в ходе совместной спецоперации пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ) в Байконуре, задержаны 18 человек.

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«3 января 2022 года КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России в городе Байконур реализована совместная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, в число которой входили граждане Казахстана и России. Одновременно в городах Астана, Кызылорда и Конаев задержаны пособники данной группировки. Всего в ходе спецоперации задержаны 18 руководителей и активных членов организованной преступной группировки», — говорилось в сообщении.

В КНБ отметили, что задержанные члены ОПГ «долгое время негативно влияли на криминальную ситуацию в городе Байконур», были причастны к похищениям людей, шантажу, разбойным нападениям с оружием и кражам. Спецоперация по задержанию преступников готовилась «в течение многих месяцев», в настоящее время проверяется причастность задержанных к иным преступлениям.
 

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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