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Политика ,  
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Путин прибыл с визитом в Астану

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Астану

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану с официальным визитом, сообщил ТАСС со ссылкой на Кремль.

В ходе визита Путин проведет переговоры с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым в узком и расширенном составах. Главы государств обсудятперспективы двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы региональной и международной повестки. Также планируется подписание документов.

По итогам переговоров политики выступят с заявлениями для СМИ, уточнили в Кремле.

Также Токаев и Путин должны принять участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана по видеосвязи. Мероприятие пройдет в Костанае, его тема — «Сельское хозяйство — основа сильной экономики».

Кроме того, по случаю визита российского президента запланирован официальный прием.

В последний раз Путин посещал Казахстан в октябре 2022 года. Тогда в Астане проходил саммит «Россия — Центральная Азия». Эта встреча станет пятой для двух президентов в 2023 году, отмечает агентство, в прошлый раз они виделись 7 октября в подмосковном Ново-Огарево. Также Токаев и Путин регулярно общаются по телефону.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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