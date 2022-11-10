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Полиция Джерси извинилась перед Абрамовичем за обыски

Rеuters: полиция Джерси извинилась перед Романом Абрамовичем за обыски в апреле
Обыски на острове Джерси были проведены в апреле. The Guardian сообщала, что стоимость всех замороженных активов бизнесмена — более €25 млрд. Полиция признала обыски незаконными и извинилась
Роман Абрамович
Роман Абрамович (Фото: Paul Gilham / Getty Images)

Полиция острова Джерси (самоуправляемая территория Британии) признала незаконными обыски в помещениях, которые связывают с российским миллиардером Романом Абрамовичем (состояние по данным Forbes — $8,7 млрд), а также согласилась возместить ущерб и принести извинения. Об этом говорится в документе полиции, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Полиция Джерси получила ордер и провела обыски в связанных с Абрамовичем помещениях в середине апреля. Представители закона изъяли документы и технические устройства, как это предписывало решение суда.

Согласно постановлению от 9 ноября, подлинность которого подтвердили Rеuters два источника, полиция Джерси признала, что «ордер на обыск был получен незаконно» и должен быть аннулирован. Полиция также согласилась возместить ущерб и судебные издержки, подтвердила, что все копии документов, изъятых в ходе обысков, уничтожены, а также согласилась принести Абрамовичу извинения, говорится в документе.

«Абрамович всегда действовал в соответствии с законом, мы рады, что полиция Джерси пошла на уступки в отношении этих незаконных и необоснованных обысков», — заявила агентству пресс-секретарь Абрамовича.

РБК направил запрос представителю Абрамовича.

Джерси — остров в проливе Ла-Манш, в составе Нормандских островов, является самоуправляемым владением в составе Британской короны. При этом Джерси не является частью Соединенного Королевства, однако защита острова прописана в британской конституции.

Абрамович попал под британские санкции, предполагающие блокировку активов и запрет на въезд в страну 10 марта. Тогда же Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании сообщило, что временно приостановило листинг Evraz на Лондонской фондовой бирже. В мае Британия ввела санкции против самой группы.

После этого правительство острова Джерси объявило о заморозке активов на $7 млрд, которые, предположительно, связаны с Абрамовичем. Активы либо расположены на Джерси, либо принадлежат компаниям, зарегистрированным в этом офшоре, говорилось в сообщении властей. Общее состояние бизнесмена на тот момент оценивалось примерно в $14 млрд.

В то же время The Guardian со ссылкой на Министерство финансов и экономики Франции сообщало, что власти наложили арест на 33 объекта недвижимости, принадлежащих российским «олигархам», попавшим под санкции. Источник в ведомстве отметил, что из 33 объектов около 10 принадлежат Абрамовичу.

По его данным, общая стоимость замороженных активов — более €25 млрд. Среди них есть суперъяхты, вертолеты и дома, включая виллу Château de la Croë на мысе Антиб.



Санкции против Абрамовича в середине марта также ввел Евросоюз, однако бизнесмен их оспорил. В своем иске он потребовал внести €1 млн в созданный им после продажи футбольного клуба «Челси» благотворительный фонд. По мнению бизнесмена, ограничения нарушают его основные права, которые ЕС должен защищать, так как он является гражданином Португалии.

США санкции против бизнесмена не вводили. The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Джо Байдена готовилась ввести санкции против Абрамовича, однако Совет национальной безопасности США поручил Минфину воздержаться от введения санкций в его отношении.

По данным издания, это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский позвонил Байдену и посоветовал подождать с решением по санкциям, поскольку Абрамович может стать посредником в переговорах об урегулировании между Москвой и Киевом.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Надежда Синцова
Джерси Великобритания обыски Роман Абрамович

Роман Абрамович

бизнесмен

24 октября 1966 года
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