The Telegraph узнала о расследовании из-за продажи компании Абрамовича
Власти Великобритании начали расследование из-за сделки о продаже телекоммуникационной компании Truphone бизнесмена Романа Абрамовича (Forbes оценивает его состояние в $8,7 млрд) за 1 фунт стерлингов (около 70 руб.) немецкому предпринимателю Хакану Кочу, которого проверяют на возможные связи с Россией, пишет The Telegraph со ссылкой на источники. Абрамович находится под санкциями Британии и ЕС.
Распоряжение о расследовании отдал государственный секретарь Великобритании по вопросам бизнеса Кваси Квартенг. Коч, владелец онлайн-магазина Auto1 (на его сайте указано, что это крупнейшая в Европе площадка по продаже подержанных автомобилей) выступил против расследования, заявив, что его оставили в неведении, пишет издание. Он обращался к Квартенгу с просьбой провести встречу и обсудить сделку.
Источники газеты, близкие к сделке, заявили, что расследование фактически «оставило Truphone в руках Абрамовича», а дальнейшая блокировка продажи компании может поставить под угрозу сотни рабочих мест. Компания специализируется на предоставлении мобильной связи и интернета, в том числе через технологию eSIM, которая позволяет подключиться к оператору без необходимости приобретать физическую SIM-карту.
Газета утверждает, что. расследование связано с подозрениями, что заявка на покупку Truphone может быть связана с Россией. Издание указывает, что платформа Auto1 Хакана Коча получала инвестиции от венчурного фонда Target Global, которым управляет Александр Фролов-младший — сын бизнесмена Александра Фролова (Forbes оценивает его состояние в $2,6 млрд), партнера Абрамовича, еще одного акционера Truphone, совладельца горно-металлургической компании Evraz. Фролов-старший, в отличие от Абрамовича, под санкции не попал. В мае он объявил о решении покинуть пост президента Evraz.
РБК направил запрос представителю Абрамовича.
О планах Романа Абрамовича и его партнеров продать Truphone за 1 фунт стерлингов в мае сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Решение о продаже собеседники издания связали с наложенными на Абрамовича санкциями. Сделка планировалась в июне. Абрамовичу принадлежало 23% в мобильном операторе, большая часть остальных акций находилась в собственности его партнеров по Evraz Александра Фролова и Александра Абрамова, говорили источники газеты.
FT называло претендентами на покупку двух европейских предпринимателей, вышеупомянутый Хакан Коч должен был получить 90% в компании, а его бизнес-партнер Пиррос Куссиос — еще 10%.
О планах продать Truphone Абрамовичем и его партнерами также писала The Times. Их потери от сделки, утверждала газета, должны были составить 300 млн фунтов стерлингов (около 20 млрд руб.). Саму компанию в 2020 году оценили в 410 млн фунтов стерлингов (около 28 млрд руб.).
В апреле Truphone инициировала проведение «немедленного пересмотра своих стратегических вариантов» из-за введенных против Абрамовича санкций. В ЕС, поясняя ограничительные меры в отношении бизнесмена, называли его «олигархом», у которого «тесные связи» с президентом России Владимиром Путиным. Аналогичная формулировка применялась и в отношении других крупных российских бизнесменов, против которых Брюссель вводил санкции из-за спецоперации России на Украине.