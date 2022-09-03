The Telegraph узнала о расследовании из-за продажи компании Абрамовича

Британские власти проверяют заявку на покупку мобильного оператора Truphone на возможные связи с Россией. О планирующейся сделке в мае писала FT, поясняя, что компанию решили продать из-за санкций против Абрамовича

Роман Абрамович (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Власти Великобритании начали расследование из-за сделки о продаже телекоммуникационной компании Truphone бизнесмена Романа Абрамовича (Forbes оценивает его состояние в $8,7 млрд) за 1 фунт стерлингов (около 70 руб.) немецкому предпринимателю Хакану Кочу, которого проверяют на возможные связи с Россией, пишет The Telegraph со ссылкой на источники. Абрамович находится под санкциями Британии и ЕС.

Распоряжение о расследовании отдал государственный секретарь Великобритании по вопросам бизнеса Кваси Квартенг. Коч, владелец онлайн-магазина Auto1 (на его сайте указано, что это крупнейшая в Европе площадка по продаже подержанных автомобилей) выступил против расследования, заявив, что его оставили в неведении, пишет издание. Он обращался к Квартенгу с просьбой провести встречу и обсудить сделку.

Источники газеты, близкие к сделке, заявили, что расследование фактически «оставило Truphone в руках Абрамовича», а дальнейшая блокировка продажи компании может поставить под угрозу сотни рабочих мест. Компания специализируется на предоставлении мобильной связи и интернета, в том числе через технологию eSIM, которая позволяет подключиться к оператору без необходимости приобретать физическую SIM-карту.

Газета утверждает, что. расследование связано с подозрениями, что заявка на покупку Truphone может быть связана с Россией. Издание указывает, что платформа Auto1 Хакана Коча получала инвестиции от венчурного фонда Target Global, которым управляет Александр Фролов-младший — сын бизнесмена Александра Фролова (Forbes оценивает его состояние в $2,6 млрд), партнера Абрамовича, еще одного акционера Truphone, совладельца горно-металлургической компании Evraz. Фролов-старший, в отличие от Абрамовича, под санкции не попал. В мае он объявил о решении покинуть пост президента Evraz.

РБК направил запрос представителю Абрамовича.

О планах Романа Абрамовича и его партнеров продать Truphone за 1 фунт стерлингов в мае сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Решение о продаже собеседники издания связали с наложенными на Абрамовича санкциями. Сделка планировалась в июне. Абрамовичу принадлежало 23% в мобильном операторе, большая часть остальных акций находилась в собственности его партнеров по Evraz Александра Фролова и Александра Абрамова, говорили источники газеты.

Читайте на РБК Pro Pro Имя нам регион: удаленка заменяет в компаниях москвичей провинциалами Имя нам регион: удаленка заменяет в компаниях москвичей провинциалами Статьи Pro Как россиянину открыть счет в иностранном банке Как россиянину открыть счет в иностранном банке Инструкции Pro «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company Статьи Pro В 30 лет выглядит на 45: как неправильный прикус меняет лицо В 30 лет выглядит на 45: как неправильный прикус меняет лицо Статьи Pro Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Прогнозы Pro Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Статьи Pro Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость Статьи Pro В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось Статьи

FT называло претендентами на покупку двух европейских предпринимателей, вышеупомянутый Хакан Коч должен был получить 90% в компании, а его бизнес-партнер Пиррос Куссиос — еще 10%.

О планах продать Truphone Абрамовичем и его партнерами также писала The Times. Их потери от сделки, утверждала газета, должны были составить 300 млн фунтов стерлингов (около 20 млрд руб.). Саму компанию в 2020 году оценили в 410 млн фунтов стерлингов (около 28 млрд руб.).

В апреле Truphone инициировала проведение «немедленного пересмотра своих стратегических вариантов» из-за введенных против Абрамовича санкций. В ЕС, поясняя ограничительные меры в отношении бизнесмена, называли его «олигархом», у которого «тесные связи» с президентом России Владимиром Путиным. Аналогичная формулировка применялась и в отношении других крупных российских бизнесменов, против которых Брюссель вводил санкции из-за спецоперации России на Украине.