Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа

Террористическая группировка в секторе Газа взяла ответственность за ракетный обстрел юга Израиля. Ранее Израиль сообщил об ударе по боевикам на палестинской территории, объявлен призыв 25 тыс. резервистов

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Сирены воздушной тревоги сработали в городе Явне в центральной части Израиля и Лахише на юге страны, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах, передает The Times of Israel.

Позднее сирены прозвучали в городах Бат-Ям, Ришон-ле-Цион и Холон. В Тель-Авиве пока не сработали сирены, но жители сообщают, что слышали взрывы ракет-перехватчиков «Железный купол».

По данным издания, несколько ракет-перехватчиков системы «Железный купол» поразили приближающиеся ракеты над южной частью Израиля. Пока Армия обороны Израиля не уточнила, сколько ракет было выпущено из сектора Газа и были ли они перехвачены.

Представитель палестинского «Исламского джихада» (также «Джамаат моджахедов», запрещенная в России террористическая организация) заявил, что базирующаяся в Секторе Газа террористическая группировка берет на себя ответственность за ракетный обстрел. По его словам, это «только начало» ответа на убийство ЦАХАЛом командира группировки Тайсир аль-Джабари.

«Исламский джихад» сообщил о запуске 100 ракет по Израилю, в ЦАХАЛе заявили, что противник выпустил около 80 ракет, около половины из них не долетели до границы, 33 были сбиты, остальные упали в безлюдных районах, пострадавших нет.

Израильская национальная медицинская служба «Маген Давид Адом» сообщила, что сообщения о раненых после волны ракетных обстрелов не поступали. По данным местных властей, все выпущенные ракеты либо упали на открытой местности, либо были перехвачены системой ПВО.

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Ракетный обстрел произошел через несколько часов после того, как ЦАХАЛ начал операцию «Рассвет» против террористической группировки в секторе Газа.

«Сегодняшняя активность в Газе была направлена против конкретных угроз, которые нарушили повседневную жизнь на юге Израиля. Израиль не заинтересован в более широком конфликте в Газе, но и не будет уклоняться от него», — заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид.

Министp обороны Израиля Бени Гaнц утвердил прикaз о призывe из резервa до 25 тыс. солдат для oперативных целей. Помимо этого глава Генштаба Авив Кохaви приказал Армии обoроны Израиля пeрейти в режим ЧС и открыть командный пункт.

Израиль 5 августа начал операцию «Рассвет» против «террористических целей» палестинской группировки «Исламский джихад» (также «Джамаат моджахедов», запрещенная в России террористическая организация).

Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа, где правит палестинское исламистское движение ХАМАС, власти ввели в близлежащих районах режим ЧП. По словам Лапида, среди убитых был один из самых высокопоставленных командиров группировки Тайсир аль-Джабари. По данным Минздрава анклава, в результате удара погибли 10 человек, включая 5-летнюю девочку, еще 55 человек пострадали.