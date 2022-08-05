Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 05 авг, 16:04
«Исламский джихад» подтвердил договореность с Израилем о перемирии Политика, 21:34
Беглов анонсировал строительство 89 станций метро в Петербурге Общество, 21:26
Al Jazeera назвала причины задержки перемирия в секторе Газа Политика, 21:24
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 21:24
Восьмикратного чемпиона мира по джиу-джитсу застрелили в Бразилии Спорт, 21:23
В Бразилии задержали немецкого консула по подозрению в убийстве супруга Общество, 21:15
На свалках России кончается место: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 20:35
Беспилотник и балкон: как США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» Политика, 20:30
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В коллекторе Москвы нашли тело одного из заблокированных рабочих Общество, 20:28
Дубль Холанда принес «Манчестер Сити» первую победу в сезоне Спорт, 20:24
Сирены тревоги сработали в Тель-Авиве после сообщений о перемирии Политика, 20:05
Бывшей первой ракетке мира из Белоруссии отказали в канадской визе Спорт, 19:55
Зеленский учредил награду «За оборону Украины» Политика, 19:49
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 19:46
Политика ,  

Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа

Террористическая группировка в секторе Газа взяла ответственность за ракетный обстрел юга Израиля. Ранее Израиль сообщил об ударе по боевикам на палестинской территории, объявлен призыв 25 тыс. резервистов

Video

Сирены воздушной тревоги сработали в городе Явне в центральной части Израиля и Лахише на юге страны, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах, передает The Times of Israel.

Позднее сирены прозвучали в городах Бат-Ям, Ришон-ле-Цион и Холон. В Тель-Авиве пока не сработали сирены, но жители сообщают, что слышали взрывы ракет-перехватчиков «Железный купол».

По данным издания, несколько ракет-перехватчиков системы «Железный купол» поразили приближающиеся ракеты над южной частью Израиля. Пока Армия обороны Израиля не уточнила, сколько ракет было выпущено из сектора Газа и были ли они перехвачены.

Представитель палестинского «Исламского джихада» (также «Джамаат моджахедов», запрещенная в России террористическая организация) заявил, что базирующаяся в Секторе Газа террористическая группировка берет на себя ответственность за ракетный обстрел. По его словам, это «только начало» ответа на убийство ЦАХАЛом командира группировки Тайсир аль-Джабари.

«Исламский джихад» сообщил о запуске 100 ракет по Израилю, в ЦАХАЛе заявили, что противник выпустил около 80 ракет, около половины из них не долетели до границы, 33 были сбиты, остальные упали в безлюдных районах, пострадавших нет.

Израильская национальная медицинская служба «Маген Давид Адом» сообщила, что сообщения о раненых после волны ракетных обстрелов не поступали. По данным местных властей, все выпущенные ракеты либо упали на открытой местности, либо были перехвачены системой ПВО.

Читайте на РБК Pro
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра
Статьи
Pro
Фото: Игорь Зотин / ТАСС Горчичники, банки, березовый сок: что из этого действительно работает
Статьи
Pro
Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Не согласен? Отлично!»: 22 секрета продуктивного спора
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Vadim Ghirda / AP Отругать на совесть: как отрицательные отзывы повышают продажи
Инструкции
Pro
Фото: Hichem Meghachou / Unsplash Что сегодня нужно знать о корпоративных мероприятиях
Статьи

Ракетный обстрел произошел через несколько часов после того, как ЦАХАЛ начал операцию «Рассвет» против террористической группировки в секторе Газа.

«Сегодняшняя активность в Газе была направлена против конкретных угроз, которые нарушили повседневную жизнь на юге Израиля. Израиль не заинтересован в более широком конфликте в Газе, но и не будет уклоняться от него», — заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид.

Израиль нанес удары по сектору Газа и объявил режим ЧП
Политика

Министp обороны Израиля Бени Гaнц утвердил прикaз о призывe из резервa до 25 тыс. солдат для oперативных целей. Помимо этого глава Генштаба Авив Кохaви приказал Армии обoроны Израиля пeрейти в режим ЧС и открыть командный пункт.

Израиль 5 августа начал операцию «Рассвет» против «террористических целей» палестинской группировки «Исламский джихад» (также «Джамаат моджахедов», запрещенная в России террористическая организация). 

Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа, где правит палестинское исламистское движение ХАМАС, власти ввели в близлежащих районах режим ЧП. По словам Лапида, среди убитых был один из самых высокопоставленных командиров группировки Тайсир аль-Джабари. По данным Минздрава анклава, в результате удара погибли 10 человек, включая 5-летнюю девочку, еще 55 человек пострадали.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Израиль призыв сектор Газа исламский джихад
Материалы по теме
Израиль нанес удары по сектору Газа и объявил режим ЧП
Политика
Израиль потребовал от ООН распустить комиссию по Газе из-за антисемитизма
Политика
Израиль предупредил о риске удара по Ирану из-за ядерной программы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter