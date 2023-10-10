Пропускной пункт из Египта в сектор Газа закрыли из-за конфликта

Пропускной пункт на границе Египта с сектором Газа закрыли на фоне конфликта

Египетский КПП на границе страны с сектором Газа закрыли для проезда. Ранее представитель израильской армии призвал жителей Газы покинуть страну через эту границу

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Египетский контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на южной границе сектора Газа с Египтом закрыт на фоне израильских обстрелов, сообщил телеканал Al Jazeera 10 октября. Днем ранее, 9 октября, «Рафах» также закрывали после израильского авиаудара в секторе Газа недалеко от границы. Позже единственный коридор из Газы в Египет был открыт заново для гуманитарных целей.

Первоначально израильские военные сообщили, что беженцы могут выезжать из сектора Газа через этот пропускной пункт. Однако позже они сообщили, что пункт закрыт для проезда.

Масштабные израильские бомбардировки Газы начались после нападения палестинской военизированной группировки ХАМАС, которая управляет сектором Газа, на Израиль утром 7 октября. 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о полной осаде Газы: страна перекрыла доступ жителям региона к воде, электричеству и топливу. В ночь с 9 на 10 октября Израиль вновь нанес удары по Газе.

Согласно подсчетам Минздрава Газы, с начала войны до 9 октября в результате израильских воздушных налетов погибли 560 палестинцев, и еще 2,9 тыс. жителей были ранено. По данным ООН, более 123 тыс. жителей сектора Газа покинули свои дома. Часть из них укрылись в школах, некоторые из них специально предназначены для временных убежищ.

Красный Полумесяц успел доставить некоторую часть медицинской помощи в Газу через КПП «Рафах». Представитель Минздрава Газы 9 октября призвал создать коридор для поставок в больницы страны медикаментов, запасы которых истощились из-за 16-летней блокады Израиля.