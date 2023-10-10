 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Израиль привлек «Геркулесы» для возвращения застрявших в Европе военных

Times of Israel: на войну с ХАМАС из Европы перебросили сотни израильских солдат
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Li Rui / Zuma / Global Look Press
Фото: Li Rui / Zuma / Global Look Press

Военно-воздушные силы Израиля перебросили в страну «сотни израильских военнослужащих», которые находились за границей, в странах Европы, для участия в войне против боевиков палестинского движения ХАМАС, пишет The Times of Israel со ссылкой на военных.

По данным газеты, военно-транспортные самолеты C-130 «Геркулес» и C-130J летали в различные страны Европы, чтобы доставить обратно в Израиль военных, не прибывших на службу. Операция проводилась по согласованию с МИД, уточнили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что после нападения ХАМАС за 48 часов мобилизовала 300 тыс. человек. По последним данным ведомства, всего в боях с боевиками погибли 123 израильских военнослужащих.

Со стороны ХАМАС, по оценке ЦАХАЛ, которую приводит государственная телерадиокомпания Kan, в нападении участвовали от 800 до 1 тыс. боевиков.

9 октября официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ восстановила контроль над территориями на юге страны, куда вошли во время вторжения боевики ХАМАС. На следующий день Хагари доложил, что удалось «более или менее» восстановить контроль над границей с сектором Газа.

Представители ХАМАС заявляли, что достигли всех своих целей в Израиле и готовы к обсуждению перемирия. Израильская сторона заявила о невозможности переговоров с боевиками.

Читайте на РБК Pro
Что будет, если Германия перестанет выпускать автомобили, — The Economist
«Свяжешься — жди банкротства»: как устроена налоговая система Узбекистана
Без этих шести цифровых навыков будет все сложнее устроиться на работу
Упражнение «Гопник»: как оратору заставить свой голос звучать убедительно
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Израиль ХАМАС Европа переброска военные
Материалы по теме
В Израиле погиб второй россиянин из-за войны с ХАМАС
Политика
Foreign Policy узнал о нехватке у Европы оружия для Израиля из-за Украины
Политика
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 107,03 (+1,02) Инвестиции, 09 окт, 16:48 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 101,36 (+0,87) Инвестиции, 09 окт, 16:48
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 12:31
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 12:28
От идеи до рынка: как управлять инновациями в крупной компании Тренды, 12:27
Lufthansa объяснила причину отмены рейсов в Израиль Бизнес, 12:24
Кремль ответил на слова Зеленского о влиянии на войну в Израиле Политика, 12:23
Как Запад и Россия поставили рекорд по высылкам дипломатов. Инфографика Политика, 12:22
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 12:21
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Кремль ответил на призыв Кадырова поддержать палестинцев Политика, 12:19
Эден Азар завершил карьеру в 32 года Спорт, 12:18
Иран «поцелуем рук» приветствовал организаторов операции ХАМАС в Израиле Политика, 12:14
Суд отклонил иск Газизова к «Спартаку» на ₽360 млн Спорт, 12:13
Песков заявил о праве Фридмана вернуться в Россию Политика, 12:13
Бренд Soft Silver: выбираем домашний текстиль c серебром РБК Стиль, 12:13
Риелторы зафиксировали рост популярности коллективной аренды в Москве Недвижимость, 12:12