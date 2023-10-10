Израиль привлек «Геркулесы» для возвращения застрявших в Европе военных

Times of Israel: на войну с ХАМАС из Европы перебросили сотни израильских солдат

Фото: Li Rui / Zuma / Global Look Press

Военно-воздушные силы Израиля перебросили в страну «сотни израильских военнослужащих», которые находились за границей, в странах Европы, для участия в войне против боевиков палестинского движения ХАМАС, пишет The Times of Israel со ссылкой на военных.

По данным газеты, военно-транспортные самолеты C-130 «Геркулес» и C-130J летали в различные страны Европы, чтобы доставить обратно в Израиль военных, не прибывших на службу. Операция проводилась по согласованию с МИД, уточнили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что после нападения ХАМАС за 48 часов мобилизовала 300 тыс. человек. По последним данным ведомства, всего в боях с боевиками погибли 123 израильских военнослужащих.

Со стороны ХАМАС, по оценке ЦАХАЛ, которую приводит государственная телерадиокомпания Kan, в нападении участвовали от 800 до 1 тыс. боевиков.

9 октября официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ восстановила контроль над территориями на юге страны, куда вошли во время вторжения боевики ХАМАС. На следующий день Хагари доложил, что удалось «более или менее» восстановить контроль над границей с сектором Газа.

Представители ХАМАС заявляли, что достигли всех своих целей в Израиле и готовы к обсуждению перемирия. Израильская сторона заявила о невозможности переговоров с боевиками.