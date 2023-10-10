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Палестино-израильский конфликт ,  
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ХАМАС начал войну с Израилем. Главное

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Еще один россиянин погиб в Израиле, ЦАХАЛ заявил о возвращении контроля над южной границей, Кадыров выразил поддержку Палестине. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК
Фото: Yasser Qudih / Reuters
Фото: Yasser Qudih / Reuters

Главное к 11:30

  • Вашингтон может связать помощь Украине со срочным пакетом поддержки Израиля, вариант такого запроса в конгресс рассматривают в Белом доме, сообщили WP и NBC.
  • ЦАХАЛ восстановила контроль над границей с сектором Газа, через которую проникали бойцы ХАМАС, заявил представитель израильской армии Даниэль Хагар.
  • Израильские военные штурмуют города Наблус, Вифлеем и Калькилию на Западном берегу реки Иордан, сообщает Quds.
  • США не собираются отправлять войска в Израиль, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Однако он отметил, что Джо Байден «всегда» будет следить за защитой интересов национальной безопасности, «где бы эти интересы ни находились».
  • Число погибших в Израиле россиян выросло до двух, сообщил посол Анатолий Викторов.
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку Палестине и выступил против войны. Он выразил готовность отправить в зону конфликта миротворцев при необходимости.
  • Число погибших в результате нападения боевиков ХАМАС в Израиле достигло 900 человек, свыше 2,5 тыс. ранены. В Палестине заявляют, что в результате ударов израильской армии погибли более 700 человек, ранены свыше 2,9 тыс. По данным ООН, из-за военного обострения 187 тыс. палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа.
  • Евросоюз продолжит выплаты Палестине, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, приостановка платежей стала бы «наказанием для всех палестинцев» и нанесла бы ущерб интересам ЕС в регионе. Общий объем пакета помощи Евросоюза составляет €691 млн.

Как идут боевые действия

  • В понедельник вечером Биньямин Нетаньяху написал в своем телеграм-канале: «Мы начали. Израиль победит!». Пост он сопроводил фрагментом из видео, которое распространила Армия обороны Израиля, с авиационными ударами по сектору Газа.

ХАМАС начал войну с Израилем. Главное
Video

  • ЦАХАЛ заявляет, что частота атак израильской армии сейчас в пять раз выше, чем была во время ливанской войны 2006 года против «Хезболлы».
  • С 7 октября ХАМАС выпустил по территории Израиля более 4 тыс. ракет, сообщил представитель израильской армии Даниэль Хагари. Параллельно с массированными ракетными обстрелами боевики ХАМАС проникли в приграничные районы Израиля. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи» в подконтрольном ХАМАС секторе Газа, а 8 октября официально перешел в состояние войны.

Боевые действия в Израиле вспыхнули в 50-летнюю годовщину начала Войны Судного дня — самого тяжелого военного столкновения Израиля с арабскими странами с момента войны за независимость. Война Судного дня началась 6 октября 1973 года с совместной внезапной атаки арабской коалиции на израильские позиции. Египет начал наступление на Синайский полуостров, контролировавшийся израильскими силами, а Сирия — на Голанские высоты. Военные действия завершились 25 октября после ряда успешных контратак Израиля.

  • ХАМАС пригрозил начать казни заложников из Израиля, если израильская армия не прекратит удары по сектору Газа. Группировка заявила, что будет казнить по одному заложнику в ответ на каждый удар по гражданскому зданию. Ранее ХАМАС заявлял, что захватил в плен около сотни граждан Израиля.

  • Израильские военные призвали жителей приграничных районов запереться в домах, а остальных оставаться вблизи бомбоубежищ.

    ХАМАС начал войну с Израилем. Главное

  • Власти Израиля обратились к США с просьбой помочь с пополнением запасов ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны «Железный купол», бомб малого диаметра и боеприпасов для пулеметов, сообщает The Washington Post. Они также просят усилить сотрудничество в области обмена разведданными.

  • В подготовке нападения ХАМАСа на Израиль могли участвовать службы безопасности Ирана, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, офицеры Корпуса стражей исламской революции с августа приняли участие в нескольких встречах в Бейруте, где с палестинским движением и ливанской «Хезболлой» обсуждался план атаки. Иран отрицает эти данные: в постпредстве при ООН заявили, что Тегеран поддерживает Палестину, но не участвовал в подготовке нападения.

  • Атака ХАМАС на Израиль планировалась больше года примерно полдюжиной высокопоставленных командиров в секторе Газа, и лишь небольшая часть знала о времени начала, сообщил член руководства движения Али Бараке в интервью Associated Press.

  • США планируют перебросить корабли и военные самолеты поближе к Израилю, сообщили источники NBC News. По данным телеканала, переброска начнется немедленно, однако на место вся техника прибудет только через несколько дней. В Пентагоне сообщили, что отправляют в Восточное Средиземноморье авианосец «Джеральд Форд». В ХАМАС заявили, что это решение представляет собой «фактическое участие в агрессии» против палестинского народа.

  • Израиль будет вынужден начать наземную операцию в секторе Газа, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре 8 октября с президентом США Джо Байденом, со ссылкой на источники сообщает Walla. Нетаньяху сказал, что на Ближнем востоке нельзя быть слабым и Израилю придется ответить «на силу большей силой».

Позиция ХАМАС

  • Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф выступил с заявлением, в котором назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».
  • Как заявил Дейф, нападение стало ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, в этом году израильские военные убили и ранили сотни палестинцев, также Израиль отклонил предложение по обмену пленными.
  • В руководстве ХАМАС заявили о готовности к «эскалации на всех уровнях». «Включая наземное вторжение, которое будет лучшим для нас, чтобы решить исход этой битвы», — подчеркнул высокопоставленный член группировки Салех аль-Арури.

Второй день войны Израиля с ХАМАС. Фотогалерея
Фотогалерея 

  • В палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещено в России) заявили, что присоединяются к действиям организации. Как пишет The Times of Israel, с аналогичными призывами также выступают некоторые мечети в палестинском лагере беженцев «Шуафат» в Восточном Иерусалиме.
  • МИД Палестины заявил, что «прекращение израильской оккупации палестинских территорий является единственной гарантией безопасности, стабильности и мира» в регионе.

Что ответил Израиль

  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за это нападение и понесет ответственность за случившееся и последствия.
  • Израилю необходимо провести длительную и мощную кампанию в ответ на нападение ХАМАС, заявил в разговоре с президентом США Джо Байденом премьер Биньямин Нетаньяху.
  • ЦАХАЛ объявила о состоянии готовности к войне. Израильская армия начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По палестинской территории наносятся авиаудары.

    ХАМАС начал войну с Израилем. Главное

  • На границе с сектором Газа сконцентрированы четыре израильских дивизии и 31 батальон.
  • За двое суток Израиль мобилизовал 300 тыс. резервистов.
  • На всей территории страны объявлен режим ЧС.
  • Главы оппозиционных партий — Яир Лапид («Еш Атид»), Бени Ганц (Партия национального единства), Авигдор Либерман («Исраэль Бейтену») и Мерав Михаэли (Лейбористская партия) — выпустили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество осудить нападение ХАМАС. Они заявили, что «в такие дни в Израиле нет ни оппозиции, ни коалиции» и все «едины перед лицом терроризма» и в необходимости нанести по нему решительный удар «сильным кулаком».

Международная реакция

  • В Кремле заявили, что «крайне обеспокоены» ситуацией и считают, что ее «нужно как можно скорее выводить в мирное русло». «Продолжение такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием этого конфликта. Это большая опасность для региона», — сказал Дмитрий Песков.
  • МИД выразил озабоченность «обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта», Москва призывает палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, говорится в заявлении ведомства.
  • Россия находится в контакте с Израилем, Палестиной, а также с арабскими странами, заявил «Интерфаксу» спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИДа Михаил Богданов. «Само собой, мы всегда призываем к сдержанности», — отметил он. По словам дипломата, для Москвы это обострение стало «неожиданным». «Если бы ожидали, не допустили бы этого», — отметил он. Сейчас нужно понять причины случившегося и возможные последствия, сказал дипломат.
  • США осудили ракетный обстрел Израиля со стороны ХАМАС. Джо Байден распорядился выделить Израилю дополнительную военную помощь.
  • Нападение ХАМАС также осудил Евросоюз. «Это ужасное насилие должно быть немедленно прекращено. Терроризм и насилие ничего не решают. ЕС выражает солидарность с народом Израиля в эти трудные моменты», — написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в соцсети X.
  • Действия ХАМАСа поддержал МИД Ирана. Представитель ведомства Нассер Канани поздравил палестинский народ и заявил, что операция «открывает новую страницу в сопротивлении против оккупантов на оккупированных территориях».
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал палестинцев и израильтян к сдержанности: «Мы призываем стороны действовать сдержанно в свете событий в Израиле сегодня утром и держаться подальше от импульсивных шагов, которые приведут к эскалации напряженности».
  • Также нападение ХАМАС осудили и призвали к прекращению насилия Германия, Франция, Великобритания, Италия и Швейцария. Как заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, Израиль «имеет законное право защищать себя от террора».
  • МИД Египта в своем заявлении предупредил о «серьезных рисках» эскалации между Израилем и Палестиной и призвал стороны к сдержанности. Министр иностранных дел страны Самех Шукри находится в контакте с Боррелем в рамках совместной работы поиска путей для сдерживания эскалации, добавили в ведомстве.
  • Власти Саудовской Аравии призвали «к немедленному прекращению эскалации» между сторонами, а также к защите гражданского населения и сдержанности. Эр-Рияд заявил, что неоднократно предупреждал о взрывоопасной ситуации в регионе.
  • В Киеве выразили поддержку Израилю «в его праве защищать себя и свой народ». «Украина осуждает продолжающиеся террористические нападения на Израиль, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве», — говорится в сообщении МИД в соцсети X.
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