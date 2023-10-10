ХАМАС начал войну с Израилем. Главное

Еще один россиянин погиб в Израиле, ЦАХАЛ заявил о возвращении контроля над южной границей, Кадыров выразил поддержку Палестине. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК

Video

Боевые действия в Израиле вспыхнули в 50-летнюю годовщину начала Войны Судного дня — самого тяжелого военного столкновения Израиля с арабскими странами с момента войны за независимость. Война Судного дня началась 6 октября 1973 года с совместной внезапной атаки арабской коалиции на израильские позиции. Египет начал наступление на Синайский полуостров, контролировавшийся израильскими силами, а Сирия — на Голанские высоты. Военные действия завершились 25 октября после ряда успешных контратак Израиля.

ХАМАС пригрозил начать казни заложников из Израиля, если израильская армия не прекратит удары по сектору Газа. Группировка заявила, что будет казнить по одному заложнику в ответ на каждый удар по гражданскому зданию. Ранее ХАМАС заявлял, что захватил в плен около сотни граждан Израиля.

Израильские военные призвали жителей приграничных районов запереться в домах, а остальных оставаться вблизи бомбоубежищ.

Власти Израиля обратились к США с просьбой помочь с пополнением запасов ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны «Железный купол», бомб малого диаметра и боеприпасов для пулеметов, сообщает The Washington Post. Они также просят усилить сотрудничество в области обмена разведданными.

В подготовке нападения ХАМАСа на Израиль могли участвовать службы безопасности Ирана, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, офицеры Корпуса стражей исламской революции с августа приняли участие в нескольких встречах в Бейруте, где с палестинским движением и ливанской «Хезболлой» обсуждался план атаки. Иран отрицает эти данные: в постпредстве при ООН заявили, что Тегеран поддерживает Палестину, но не участвовал в подготовке нападения.

Атака ХАМАС на Израиль планировалась больше года примерно полдюжиной высокопоставленных командиров в секторе Газа, и лишь небольшая часть знала о времени начала, сообщил член руководства движения Али Бараке в интервью Associated Press.

США планируют перебросить корабли и военные самолеты поближе к Израилю, сообщили источники NBC News. По данным телеканала, переброска начнется немедленно, однако на место вся техника прибудет только через несколько дней. В Пентагоне сообщили, что отправляют в Восточное Средиземноморье авианосец «Джеральд Форд». В ХАМАС заявили, что это решение представляет собой «фактическое участие в агрессии» против палестинского народа.