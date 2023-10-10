Кадры ночных обстрелов сектора Газа. Видео

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За ночь с 9 на 10 октября израильские военные нанесли удары по более чем 200 целям террористических организаций в районах Рималь и Хан-Юнис в секторе Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

Истребители ЦАХАЛ обстреляли инфраструктуру исламской группировки «Палестинский исламский джихад» (запрещена в России) в Хан-Юнисе и склад оружия боевиков палестинского движения ХАМАС, расположенный внутри мечети.

Еще несколько ударов были нанесены по оперативной резиденции, принадлежащей боевику ХАМАС, по инфраструктуре, используемой одним из высокопоставленных должностных лиц группировки, и по оперативному объекту боевиков, расположенному внутри многоэтажного здания в Аль-Форкане.

Истребители также обстреляли оперативный командный центр ХАМАС, расположенный внутри мечети, командный центр, используемый боевиками противотанкового ракетного дивизиона группировки, и двум дополнительным оперативным резиденциям.