 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

WSJ узнала о просьбе Израиля к Египту помочь с освобождением пленных

WSJ: Израиль попросил Египет помочь с освобождением захваченных израильтян
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль попросил Египет выступить посредником в переговорах по освобождению захваченных ХАМАСом израильтян, узнала WSJ. По данным The Jerusalim Post, после вторжения ХАМАС без вести пропали около 750 человек

Израиль обратился к Египту с просьбой оказать посредническую помощь в освобождении израильтян, захваченных ХАМАС, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на египетские источники.

Официально неизвестно, сколько именно заложников захватили боевики ХАМАС. Однако источники WSJ отмечают, что помимо вторгшихся в Израиль боевиков, в захвате заложников участвовали гражданские лица.

Как пишет The Jerusalim Post, по неофициальным данным после вторжения ХАМАС без вести пропали около 750 израильтян.

7 октября палестинское движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля. Страна подверглась массированному ракетному удару, а отряды боевиков группировки проникли в приграничные районы на юге Израиля и начали захватывать заложников. Часть из них позже удалось освободить.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится «в состоянии войны». Он также объявил, что армия страны «использует всю свою мощь» для уничтожения ХАМАС, и заявил о начале наступления на Газу.

ХАМАС начал войну с Израилем. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Аналитики советуют брать акции авиакомпаний. Можно ли на них заработать
ДМС не удивить: чем мотивируют сотрудников в Центральной Азии
Есть ли жизнь без Trello и Jira: куда переходят заблокированные россияне
Ловушки повышения: как руководить бывшими коллегами

Times of Israel со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны пишет, что в результате эскалации конфликта погибли 232 человека, пострадали более 1,8 тыс. В секторе Газа погибли 256 палестинцев, еще 1,7 тыс. получили ранения.

МИД Египта после обострения конфликта призывал к немедленному прекращению боевых действий.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
заложники Египет пленные ХАМАС Израиль
Материалы по теме
Армия Израиля нанесла удары по штабу разведки и двум банкам ХАМАС
Политика
Израиль нанес удары по целям в Ливане после минометного обстрела
Политика
Армия выразила надежду до рассвета восстановить суверенитет Израиля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
8 признаков, которые выдают уверенного в себе человека, — Fast Company Pro, 09:53
Обстрелы на границе Израиля и Ливана. Видео Политика, 09:42
Армия Израиля сообщила о гибели полковника, подполковника и майора Политика, 09:33
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 09:33
Из-за обстрелов Израиля около 20 тыс. жителей сектора Газа покинули дома Политика, 09:27
ХАМАС объявил войну Израилю. Онлайн Политика, 09:05
ХАМАС начал войну с Израилем. Главное Политика, 09:05
Заморозили цену на «Весь РБК Pro»
Успейте оформить подписку до 10 октября выгодно
Хочу подписку
Топ худших акций за 9 месяцев: за это время в России упали лишь 2 бумаги Инвестиции, 09:00
WSJ узнала о просьбе Израиля к Египту помочь с освобождением пленных Политика, 08:58
Новые отшельники: как минимизировать минусы удаленной работы РБК и Ahead, 08:58
Кадры ночных обстрелов сектора Газа. Видео Политика, 08:27
Армия Израиля нанесла удары по штабу разведки и двум банкам ХАМАС Политика, 08:21
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:05
При землетрясении в Афганистане погибли 500 человек Общество, 08:04