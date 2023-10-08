WSJ узнала о просьбе Израиля к Египту помочь с освобождением пленных

Израиль попросил Египет выступить посредником в переговорах по освобождению захваченных ХАМАСом израильтян, узнала WSJ. По данным The Jerusalim Post, после вторжения ХАМАС без вести пропали около 750 человек

Израиль обратился к Египту с просьбой оказать посредническую помощь в освобождении израильтян, захваченных ХАМАС, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на египетские источники.

Официально неизвестно, сколько именно заложников захватили боевики ХАМАС. Однако источники WSJ отмечают, что помимо вторгшихся в Израиль боевиков, в захвате заложников участвовали гражданские лица.

Как пишет The Jerusalim Post, по неофициальным данным после вторжения ХАМАС без вести пропали около 750 израильтян.

7 октября палестинское движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля. Страна подверглась массированному ракетному удару, а отряды боевиков группировки проникли в приграничные районы на юге Израиля и начали захватывать заложников. Часть из них позже удалось освободить.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится «в состоянии войны». Он также объявил, что армия страны «использует всю свою мощь» для уничтожения ХАМАС, и заявил о начале наступления на Газу.

Times of Israel со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны пишет, что в результате эскалации конфликта погибли 232 человека, пострадали более 1,8 тыс. В секторе Газа погибли 256 палестинцев, еще 1,7 тыс. получили ранения.

МИД Египта после обострения конфликта призывал к немедленному прекращению боевых действий.