Кипр примет эвакуирующихся из Израиля иностранцев

Кипр предоставит улетающим из Израиля иностранцам временное жилье и другую помощь, авиакомпании нарастили число рейсов в Тель-Авив. Кроме того, через остров в Израиль возвращаются тысячи израильтян на фоне мобилизации резервистов

Международный аэропорт Ларнака (Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters)

Иностранцы, эвакуирующиеся из Израиля из-за войны с сектором Газа, смогут вернуться в родные страны через Кипр, такое решение приняло кипрское правительство, активировав план ESTIA. Об этом сообщил кипрский МИД.

Авиакомпании TUS и Cyprus Airways в связи с этим увеличат количество рейсов, в частности между Тель-Авивом и Ларнакой, на фоне приостановления полетов EgyptAir, United Airlines и некоторыми другими перевозчиками.

Вместе с тем несколько тысяч живущих в Европе израильтян вернулись в Израиль с пересадкой на Кипре на фоне объявленной мобилизации 300 тыс. резервистов.

ESTIA активируют в случае чрезвычайной ситуации, стихийных бедствий или кризиса, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию гражданского населения из близлежащего кризисного района. Она предполагает предоставление временного жилья и помощи эвакуированным. В частности, его задействовали весной 2023 года — для эвакуации из Судана во время столкновений между регулярной армией и спецназом, а также в 2006 году при столкновениях израильской армии и «Хезболлы».

Как выяснил Philenews, служба безопасности, разведка и полиция Кипра усилили контроль за подозреваемыми в антисемитизме из опасений терактов на острове.

Новый виток эскалации в конфликте Израиля и ХАМАС начался 7 октября. С того времени израильская сторона сообщила о гибели 900 человек и ранении 2,5 тыс. из-за атаки палестинской группировки, палестинская (из-за действий израильской армии) — о 704 погибших, 3,9 тыс. раненых.

Среди погибших — двое россиян. По данным посольства на 9 октября, четверо граждан России пропали без вести. Россияне есть также среди заложников, уведенных боевиками в сектор Газа, общее число пленных из разных стран — от 100 до 150 человек. Москва и ХАМАС установили контакт по этому вопросу.