Нетаньяху заявил, что авиаудары по сектору Газа — это «только начало»
Авиаудары Израиля по ХАМАС в секторе Газа — это «только начало», заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации, это его первое публичное выступление с вечера субботы, слова главы правительства приводит The Times of Israel.
«Мы уничтожили сотни террористов и не остановимся на этом», — заверил Нетаньяху.
Он снова пообещал превратить «в руины» места, где действуют силы ХАМАС. «Мы ведем войну за обеспечение нашего существования, войну, которую мы выиграем», — уверен он.
Нетаньяху также сравнил действия ХАМАС с тем, как вели себя боевики «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). «Мы всегда знали, что такое ХАМАС. Теперь весь мир знает. ХАМАС — это ИГИЛ», — подчеркнул он.
Премьер также обратился к оппозиции и призвал сформировать «чрезвычайное правительство национального единства без каких-либо предварительных условий».
Израиль третий день наносит авиаудары по сектору Газа в ответ на вторжение боевиков ХАМАС в страну. 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что отряды ХАМАС больше не проникают на территорию страны. Израильская сторона также завершила эвакуацию населения в приграничных с Газой районах. Нетаньяху 8 октября предупредил президента США Джо Байдена во время их телефонного разговора, что его стране придется начать наземную операцию, утверждало издание Walla со ссылкой на источники.
Представитель ХАМАС Мусса Абу Марзук, в свою очередь, в понедельник выразил готовность к обсуждению потенциального перемирия с Израилем, поскольку группировка «достигла всех своих целей». В то же время ХАМАС пригрозил казнить заложников в ответ на каждый «удар без предупреждения» со стороны Израиля.
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