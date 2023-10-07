Telegraph узнал о плане Байдена по крупнейшей в истории помощи Украине

Байден может попросить конгресс утвердить крупнейший пакет помощи в $100 млрд, который будет предназначаться для Украины на год — до следующих выборов президента США. Кремль считает ситуацию «абсурдным спонсированием»

Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Американский президент Джо Байден рассматривает возможность согласования для Украины крупнейшего за всю историю пакета помощи, которого хватит до следующих президентских выборов в США. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники среди чиновников.

Предполагаемый объем пакета поддержки — $100 млрд. Некоторые собеседники предположили, что так Белый дом получит лучшие шансы на обеспечение военной поддержки Украины на оставшийся год до голосования.

«Идея «большого пакета» твердо поддерживается многими в администрации», — рассказал знакомый с ходом дискуссии чиновник. С его слов, поддерживающие Украину чиновники предлагают согласовать большой единовременный (в оригинале — «one and done») пакет, чтобы «им не пришлось заниматься этим до следующих выборов».

С начала на Украине полномасштабных боев конгресс США утвердил четыре военных пакета на общую сумму около $113 млрд. Около $73 млрд было передано Украине напрямую или в виде оружия с американских складов. Крупнейший пакет в $45 млрд согласовали в декабре 2022-го.

Сотрудник Белого дома заявил изданию, что президентская администрация не принимает никаких решений «о том, делать ли один большой пакет» или его объем, пока не будет избран спикер палаты представителей. Однако, продолжил он, крупный пакет помощи является «одним из вариантов».

С его слов, Байден выступит с большой речью по украинской тематике, в которой попытается «объединить Америку в понимании того, почему так важно поддерживать Украину и что поставлено на карту». Дата выступления пока не назначена, но, скорее всего, она состоится после избрания следующего спикера палаты представителей. «Он напрямую ответит и опровергнет критику финансирования Украины», — отметил сотрудник Белого дома.

Байден в конце сентября утвердил временный бюджет, в котором не предусмотрены деньги на помощь Украине. Это было сделано для предотвращения шатдауна — приостановки работы правительства.

Кремль выражал уверенность, что финансирование со стороны США будет продолжено. Представитель российского президента назвал ситуацию «абсурдным спонсированием».

Российская сторона критикует поставки западного оружия на Украину и военное сотрудничество стран Запада с Киевом. Кремль предупреждал, что поставленная техника «будет гореть», но не повлияет на достижение Москвой своих целей. «Это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить», — заявлял президент Владимир Путин. Глава МИДа Сергей Лавров говорил, что США ведут против России войну «руками Украины».



