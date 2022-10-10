Эрдоган заявил о неверной оценке Западом последствий украинского кризиса

Эрдоган: Запад неправильно оценил последствия кризиса на Украине и теперь думает о зиме

Власти стран Запада неправильно оценили последствия кризиса и теперь думают, как население проведет предстоящую зиму, сказал он. Эрдоган выразил уверенность, что мировой порядок изменится и Турция станет в нем ключевым игроком

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Западные страны не смогли верно оценить последствия украинского кризиса и сейчас власти некоторых из них обсуждают, как население проведет предстоящую зиму. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии по случаю начала 2022/23 учебного года, передает Anadolu.

«Подходы многих лидеров к войне между Россией и Украиной далеки от здравомыслия. В Праге их заботила только тема предстоящей зимы. Наибольший удар от войны по факту получают беднейшие страны. Уверен, что тема войны на Украине лишь на время отодвинула тему кардинального реформирования глобальной политической системы», — сказал Эрдоган.

По мнению турецкого президента, сложившийся мировой порядок «неизбежно» подвергнется изменениям. XXI век не оправдал надежд человечества на стабильность и справедливость и ознаменовался непрерывной серией кризисов и конфликтов. Человечество после холодной войны надеялось на установление мира, развитие и свободу, но этого не произошло, заявил он.

«Действующий миропорядок, основанный на стремлении к защите интересов победителей Второй мировой войны, столкнулся с самым крупным кризисом последних 70 лет. Это искаженная система, нацеленная на обогащение небольшой группы стран, трещит по швам. Уровень бедности растет во всем мире. Богатые богатеют, бедные становятся еще более нищими. Миллиарды людей от Африки до Азии не могут обеспечить себя элементарными продуктами питания», — отметил глава государства.

По мнению Эрдогана, XXI век должен стать «веком Турции». Он обратил внимание на посредничество страны при транспортировке зерна с Украины и обвинил другие государства в бездействии.

7 октября в Праге состоялась встреча глав государств и правительств стран — членов Евросоюза. За день до этого в городе состоялся саммит Европейского политического сообщества — межправительственной организации, созданной по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. В ней приняли участие представители 44 государств, в том числе 27 стран ЕС, Азербайджана, Армении, Великобритании, Грузии, Швейцарии, Турции, Украины и других.

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На мероприятиях обсуждались в том числе украинский и энергетический кризисы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что Европа смогла диверсифицировать газовые поставки и заполнить хранилища на 90%. По ее словам, в феврале Европейский союз импортировал из России порядка 41% газа, сейчас этот показатель снизился до 7,5%. Евросоюз готов к предстоящей зиме лучше, чем в прошлом году, утверждала глава ЕК.

В начале октября европейские страны утвердили потолок цен на российскую нефть в рамках восьмого пакета санкций. Аналогичную меру для газа не согласовали. Газета The Guardian утверждала, что в качестве альтернативы ЕС может предложить дополнительный налог для энергетических компаний.

Президент России Владимир Путин назвал решения о потолке цен политическими и заявил, что они противоречат действующим контрактам. Глава государства предупредил, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, которые пойдут на такие шаги.