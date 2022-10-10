Эрдоган предупредил о трудной зиме в Европе

По словам турецкого президента, Европа после ограничения поставок энергоресурсов из России задается вопросом о том, как пройдет предстоящая зима. В Турции с отоплением проблем не будет, заверил Эрдоган

Страны Европы этой зимой столкнутся с трудностями из-за ограничения поставок газа из России, предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Сейчас вся в Европа задается вопросом: «Как пройдет эта зима?», — заявил он на встрече с членами молодежного фонда в Стамбуле (цитата по Anadolu). У Турции, по словам Эрдогана, проблем с энергоресурсами не будет.

На встрече с турецким лидером в сентябре президент России Владимир Путин сообщил, что Анкара будет оплачивать в рублях 25% поставок российского газа. Он добавил, что по «Турецкому потоку» топливо идет без сбоев, а Турция является одним из самых надежных маршрутов поставок российских энергоносителей. Москва ежегодно поставляет республике 26 млрд куб. м топлива.

Европейские страны столкнулись с энергетическим кризисом на фоне спецоперации на Украине и введенных в ответ на нее санкций. ЕС после начала военных действий решил снижать зависимость от российского газа, и, после того как Москва ввела схему расчетов за газ с «недружественными государствами» в рублях, многие европейские страны отказались ее использовать. Летом Россия приостановила работу «Северного потока» из-за неисправностей оборудования, а в конце сентября на этом газопроводе и «Северном потоке-2» произошли взрывы, которые привели к повреждениям труб.

По мнению Эрдогана, Евросоюз сам виноват в сложившейся ситуации: кризис стал следствием санкций и отношения Брюсселя к России. Он предупреждал, что Европу зимой ждут серьезные проблемы.