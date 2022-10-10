Белгородский губернатор сообщил об обстреле хутора с территории Украины

Это третий за сутки удар со стороны ВСУ. Ранее Вячеслав Гладков сообщал об обстрелах села Конопляновка и города Шебекино, в нем погибла 74-летняя женщина

Украинские вооруженные силы обстреливают хутор Масычево (находится на северо-западе Белгородской области, близ границы с Украиной. — РБК), сообщил в телеграм-канале белгородской губернатор Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреливают хутор Масычево Грайворонского городского округа. По предварительной информации без погибших и пострадавших, два дома разрушено, 13 домовладений посечены осколками», — сообщил глава региона.

По его словам, власти проводят подомовой обход, чтобы установить возможные повреждения и ущерб от обстрелов. На месте работают оперативные службы.

Ранее, утром 10 октября, Гладков сообщал об обстрелах со стороны Украины города Шебекино, где от осколочных ранений погибла 74-летняя женщина и были повреждены три частных дома, а также села Конопляновка. «Наши ПВО сработали, но кассеты «Точки-У» раскрылись и повредили один частный жилой дом. Жители не пострадали», — рассказал Гладков о произошедшем в Конопляновке.

Также в понедельник сообщалось, что в Белгородской области звучали взрывы. Власти пояснили, что это взрывотехники уничтожали боеприпасы на полигоне.

О том, что жители области в будущем могут слышать громкие звуки, предупредила администрация Валуйского городского округа (расположен на юге области. — РБК). «С сегодняшнего дня и на постоянной основе с 09:00 до 14:00 в Валуйском городском округе будут проходить военно-тактические учения. В связи с этим возможны громкие звуки», — говорится в сообщении на сайте администрации.

«Прошу соблюдать спокойствие», — написал в сосети «ВКонтакте» глава городского округа Алексей Дыбов.

В Курской области, которая также граничит с Украиной, для защиты границы и предотвращения обстрелов усилят армейскую группировку и территориальный гарнизон. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что договорился об этом с новым командующим Западного военного округа Романом Бердниковым.

Накануне, 9 октября, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что число обстрелов украинскими силами территорий Брянской, Курской и Белгородской областей с начала октября значительно увеличилось. Согласно представленным спецслужбой данным, за последнюю неделю зафиксировано более 100 обстрелов 32 населенных пунктов в этих трех областях с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов.

При обстрелах (по данным на 9 октября. — РБК) погиб один человек, пятеро были ранены, в том числе ребенок. Повреждения получили две электроподстанции, 11 жилых домов, два административных здания и восемь пунктов пропуска через границу, указали в ФСБ.