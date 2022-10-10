Гладков сообщил об обстреле села и города в Белгородской области

Обстреляны село Конопляновка и город Шебекино, есть разрушения. В Шебекино от осколочных ранений погибла 74-летняя женщина

Вячеслав Гладков (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два населенных пункта в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

При обстреле города Шебекино погибла 74-летняя женщина «с обширными осколочными ранениями», повреждены три частных дома. На месте работают глава округа и оперативные службы.

Также под обстрел попало село Конопляновка. «Наши ПВО сработали, но кассеты «Точки-У» раскрылись и повредили один частный жилой дом. Жители не пострадали», — рассказал Гладков.

Ранее в понедельник в Белгородской области прозвучали взрывы. Власти пояснили, что это взрывотехники уничтожали боеприпасы на полигоне.

Регион граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и с ЛНР. После начала военной операции Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. 8 октября власти сообщили об обстрелах Шебекина, Грайворона, хутора Тополи, сел Бюрич и Тишанка. В области ввели и многократно продлевали высокий уровень террористической опасности.