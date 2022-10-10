Власти объяснили звуки взрывов в Белгородской области

Взрывы звучали, так как на полигоне на территории области работали взрывотехники, которые ликвидировали боеприпасы, пояснили в региональном оперштабе. О взрывах ранее сообщили агентство Reuters и местные СМИ

Фото: ГУ МЧС по Белгородской области

Взрывотехники уничтожали боеприпасы на полигоне в Белгородской области, поэтому в регионе были слышны взрывы, сообщили РБК в оперштабе Белгородской области.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило, что в Белгородской области, которая граничит с Украиной, прозвучал громкий взрыв. Инцидент произошел утром 10 октября. Эти данные подтвердили местные СМИ, включая Bel.ru. Портал уточнил, что звуки взрывов были слышны в Белгородском районе и Яковлевском городском округе, а также в самом Белгороде.

Белгородская область на юге и западе граничит с Харьковской и Сумской областями Украины, а также с ЛНР.

Власти региона неоднократно сообщали об обстрелах с начала российской спецоперации. В течение дня 8 октября область подвергалась обстрелам четыре раза. Под удар попадали города Шебекино и Грайворон, хутор Тополи, села Бюрич и Тишанка.