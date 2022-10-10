Курский губернатор объявил об усилении группировки для защиты границы

Для защиты границы и региона от обстрелов усилят армейскую группировку и территориальный гарнизон

Роман Старовойт (Фото: Global Look Press)

Армейскую группировку и территориальный гарнизон Курской области усилят для защиты российской границы и предотвращения обстрелов региона. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт в ходе оперативного совещания, передает «РИА Новости».

«Провел личную встречу и знакомство с новым командующим ЗВО (Западный военный округ. — РБК) [Романом Бердниковым] <...> Получил заверения, что в ближайшее время группировка и территориальный гарнизон Курской области будет усилен для защиты государственной границы и для пресечения обстрелов», — сказал губернатор.

Курская область на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины.

По словам Старовойта, населенные пункты области ежедневно подвергаются обстрелам.

Губернатор встретился с новым командующим Западным военным округом генерал-лейтенантом Романом Бердниковым накануне. Он занял должность 3 октября, сменив генерал-полковника Александра Журавлева.

Ранее ФСБ сообщала, что с начала октября число обстрелов приграничных регионов России значительно увеличилось. За неделю удары по 32 населенным пунктам Брянской, Курской и Белгородской областей нанесли более 100 раз. По информации службы, их обстреливали из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и при помощи беспилотников.

Курские власти регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. Удары наносили по поселку Волфино, селам Теткино и Гордеевка и другим местам. В регионе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.