Курский губернатор объявил об усилении группировки для защиты границы
Армейскую группировку и территориальный гарнизон Курской области усилят для защиты российской границы и предотвращения обстрелов региона. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт в ходе оперативного совещания, передает «РИА Новости».
«Провел личную встречу и знакомство с новым командующим ЗВО (Западный военный округ. — РБК) [Романом Бердниковым] <...> Получил заверения, что в ближайшее время группировка и территориальный гарнизон Курской области будет усилен для защиты государственной границы и для пресечения обстрелов», — сказал губернатор.
Курская область на западе и юго-западе граничит с Сумской областью Украины.
По словам Старовойта, населенные пункты области ежедневно подвергаются обстрелам.
Губернатор встретился с новым командующим Западным военным округом генерал-лейтенантом Романом Бердниковым накануне. Он занял должность 3 октября, сменив генерал-полковника Александра Журавлева.
Ранее ФСБ сообщала, что с начала октября число обстрелов приграничных регионов России значительно увеличилось. За неделю удары по 32 населенным пунктам Брянской, Курской и Белгородской областей нанесли более 100 раз. По информации службы, их обстреливали из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и при помощи беспилотников.
Курские власти регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. Удары наносили по поселку Волфино, селам Теткино и Гордеевка и другим местам. В регионе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.