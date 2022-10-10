Лукашенко заявил о решимости военных защищать Белоруссию

По мнению президента Белоруссии, сейчас ситуация не настолько напряженная, чтобы «начинать что-то делать». Лукашенко добавил, что военные «продемонстрируют на этом этапе свою решимость защищать свою страну»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в нынешней обстановке каждый должен «заниматься своим делом», передает БелТА.

«Уже люди нутром почуяли: что-то там неладное, напряжение и прочее. А что делать, а как делать? <...> Ситуация сегодня не настолько обостренная, чтобы мы уже начали что-то делать, — подчеркнул он. — Для этого есть военные, которые продемонстрируют на этом этапе свою решимость защищать свою страну. И тогда ни один мерзавец сюда не сунется».

Ранее белорусский лидер заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». Он обвинил Украину в подготовке ударов по территории Белоруссии и предупредил, что в случае такой атаки недавний взрыв на Крымском мосту покажется Киеву «цветочками».

Лукашенко сообщил, что Белоруссия примет на своей территории «не одну тысячу» российских военных.

В последнее время в Минске говорили о напряженности на границах и угрозе со стороны Украины. Госпогранкомитет в октябре заявил, что ВСУ на границе с Белоруссией заминировали дороги, взорвали автомобильные и железнодорожные мосты. Послу Украины в белорусском МИДе вручили ноту, в которой говорилось, что Киев «планирует нанести удар» по территории республики.