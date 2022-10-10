Лукашенко заявил о решимости военных защищать Белоруссию

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:17
В Дании остров рядом с «Северным потоком» остался без электричества Политика, 14:11
Цены на пшеницу взлетели почти на 5% на фоне взрывов в городах Украины Инвестиции, 14:07
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 14:04
Медведев увидел необходимость демонтажа политического режима Украины Политика, 14:02
Новак рассказал о способах переориентировать 25 млн т угля из ЕС в Азию Бизнес, 14:00
Курс токена Huobi вырос на 25% за сутки Крипто, 13:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Взрывы в городах Украины. Онлайн Политика, 13:50
ПСБ содействует внедрению ESG-принципов Чувашии Пресс-релиз, 13:47
В Германии заявили, что при ударах в Киеве пострадало здание посольства Политика, 13:45
Как контролировать дебиторскую задолженность при помощи CRM Pro, 13:45
Минобороны России сообщило о поражении всех целей при ударах по Украине Политика, 13:44
Предложение новостроек массового сегмента в Москве превысило 1 млн кв. м Недвижимость, 13:43
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 13:41
Военная операция на Украине ,  
0 

Лукашенко заявил о решимости военных защищать Белоруссию

Лукашенко призвал белорусов «заниматься своим делом», для защиты государства есть военные
По мнению президента Белоруссии, сейчас ситуация не настолько напряженная, чтобы «начинать что-то делать». Лукашенко добавил, что военные «продемонстрируют на этом этапе свою решимость защищать свою страну»
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в нынешней обстановке каждый должен «заниматься своим делом», передает БелТА.

«Уже люди нутром почуяли: что-то там неладное, напряжение и прочее. А что делать, а как делать? <...> Ситуация сегодня не настолько обостренная, чтобы мы уже начали что-то делать, — подчеркнул он. — Для этого есть военные, которые продемонстрируют на этом этапе свою решимость защищать свою страну. И тогда ни один мерзавец сюда не сунется».

Ранее белорусский лидер заявил, что договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». Он обвинил Украину в подготовке ударов по территории Белоруссии и предупредил, что в случае такой атаки недавний взрыв на Крымском мосту покажется Киеву «цветочками».

Лукашенко сообщил, что Белоруссия примет на своей территории «не одну тысячу» российских военных.

В последнее время в Минске говорили о напряженности на границах и угрозе со стороны Украины. Госпогранкомитет в октябре заявил, что ВСУ на границе с Белоруссией заминировали дороги, взорвали автомобильные и железнодорожные мосты. Послу Украины в белорусском МИДе вручили ноту, в которой говорилось, что Киев «планирует нанести удар» по территории республики.

Авторы
Теги
Персоны
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Александр Лукашенко Белоруссия

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко собрал совещание с военными и силовиками
Политика
В Белоруссии заявили о «давлении» на границе со стороны Украины
Политика
В Минске заявили о готовности России и Белоруссии к совместной защите
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter