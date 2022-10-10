Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 229-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«На Андреевском направлении были взяты в плен два офицера ГУР. Видео с допроса ожидается», — написал Стремоусов.
Он также рассказал, что украинские военные попытались с помощью тактических групп при поддержке танков «прорваться в стык» российских подразделений в направлении Борозенское, однако, «получив отпор», отступили на исходные позиции и потеряли три танка и пять боевых машин пехоты.
Национальный совет финансового рынка попросил Сергея Шойгу ускорить утверждение списков сотрудников, которым полагается отсрочка, пишет«Коммерсантъ». Сейчас ее должны получать сотрудники критически важных финансовых учреждений, которые обеспечивают стабильность платежной системы и финансового рынка.
Банки передали списки забронированных сотрудников еще в конце сентября, однако пока так и не получили подтверждения от военных. В результате сотрудники банков продолжают получать повестки от военкоматов.
«Коммерсантъ» описывает, как в крупном банке призвали главу ИТ-подразделения. Руководство обращалось в ЦБ и Минобороны, однако сотрудника вернуть из армии не удалось. В другом крупном банке «Коммерсанту» сообщили о мобилизации одного из ключевых сотрудников ИТ-службы без военно-учетной специальности и службы в армии, которому больше 35 лет.
Призывают не только программистов, пояснил источник газеты на рынке, однако их «выбывание наиболее заметно». «Берут всех — и рядовых служащих, и топ-менеджеров», — указал собеседник.
«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел взрыв — это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены перевозчики, лица, который участвовали в организации движения <...>. С помощью сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых», — сообщил Бастрыкин.
По словам Путина, сомнений в том, что это теракт нет. Он был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России. «Авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — заявил Путин.
ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь, который находится в Суджанском районе на самой границе с Украиной, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Пострадавших нет. «Один из снарядов попал в братский корпус, возгорание быстро потушили. Повреждены крыша, перекрытия, окна», — написал он.
Возможность ядерной войны стремительно растет, заявил основатель Tesla Илон Маск в Twitter. Так он ответил на комментарий одного из пользователей, в котором тот написал о возможных последствиях противостояния России и Украины.
По данным ФСБ, за неделю зафиксировано более 100 обстрелов Брянской, Курской и Белгородской областей. В результате обстрелов погиб один местный житель, получили ранения пять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. Повреждены две электроподстанции, 11 жилых домов, два административных здания, а также восемь пунктов пропуска через государственную границу.
Боевые действия на Украине затянулись и выход из ситуации нужно искать мирным и дипломатическим путем на переговорах, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Мы все бы хотели бы, чтобы война закончилась, потому что она слишком затянулась», — сказал он.
«По темам сориентируем после того, как президент выступит», — сказал Песков, отвечая на вопрос, когда пройдет заседание Совбеза и будет ли затрагиваться ситуация вокруг Крымского моста.
Энергодар и пригороды обесточены после обстрелов, в городе нет воды и связи, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, ремонт инфраструктуры намеренно не дают сделать украинские войска, продолжая наносить удары.
Брифинг Минобороны России:
- отражены попытки наступления армии Украины на Купянском, Луганском, Запорожском, Андреевском направлениях
- российские войска обнаружили и уничтожили в ЛНР 17 боевиков украинских диверсионно-разведывательных групп
- истребительная авиация ВКС сбила украинские Су-24 и Ми-24 в Николаевской и Херсонской областях
- ВКС России нанесли удары по иностранным наемникам на острове Хортица и бригаде «Барс» МВД Украины в Запорожье
- ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ и две американские РЛС контрбатарейной борьбы. Отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ на андреевском направлении.
«На Херсонском направлении без изменений. Вся та армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась», — сказал он.
ВС Украины нанесли удар с применением РСЗО HIMARS по городу Старобельску в ЛНР, в результате чего был поврежден пункт временного размещения граждан. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Информация о пострадавших не поступала, повреждения уточняются.
Со стороны Украины на линии соприкосновения в Запорожской области находятся бойцы из более чем 30 стран, их «немыслимое количество», заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наемников. Известно о представителях из более 30 различных стран», — заявил Рогов, добавив, что в Запорожскую область также стягивают выходцев из западных частей Украины.
Для скорого завершения конфликта на Украине необходимо незамедлительно начать мирные переговоры. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Неваде.
«И сейчас мы имеем [конфликт] между Россией и Украиной. <...> Мы должны [прийти] к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы придем к третьей мировой войне», — сказал Трамп.