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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 229-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:56
По правилам НАТО страны-участницы обязаны иметь объем боеприпасов на 30 дней боевых действий. Однако поставки на Украину быстро опустошают склады Германии. Business Insider со ссылкой на источники в бундестаге и представителей военной промышленности пишет, что сейчас у ФРГ осталось боеприпасов не более чем на два дня интенсивных боев. Германии предстоит дополнительно потратить на закупку только боеприпасов €20 млрд.
07:43
Два офицера Главного управления разведки Минобороны Украины попали в плен на Андреевском направлении, сообщил в своем телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«На Андреевском направлении были взяты в плен два офицера ГУР. Видео с допроса ожидается», — написал Стремоусов.

Он также рассказал, что украинские военные попытались с помощью тактических групп при поддержке танков «прорваться в стык» российских подразделений в направлении Борозенское, однако, «получив отпор», отступили на исходные позиции и потеряли три танка и пять боевых машин пехоты. 
07:31

Национальный совет финансового рынка попросил Сергея Шойгу ускорить утверждение списков сотрудников, которым полагается отсрочка, пишет«Коммерсантъ». Сейчас ее должны получать сотрудники критически важных финансовых учреждений, которые обеспечивают стабильность платежной системы и финансового рынка.

Банки передали списки забронированных сотрудников еще в конце сентября, однако пока так и не получили подтверждения от военных. В результате сотрудники банков продолжают получать повестки от военкоматов.

«Коммерсантъ» описывает, как в крупном банке призвали главу ИТ-подразделения. Руководство обращалось в ЦБ и Минобороны, однако сотрудника вернуть из армии не удалось. В другом крупном банке «Коммерсанту» сообщили о мобилизации одного из ключевых сотрудников ИТ-службы без военно-учетной специальности и службы в армии, которому больше 35 лет.

Призывают не только программистов, пояснил источник газеты на рынке, однако их «выбывание наиболее заметно». «Берут всех — и рядовых служащих, и топ-менеджеров», — указал собеседник.

Вчера 20:45
Сотрудникам ФСБ удалось установить подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту, заявил глава СК Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел взрыв — это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены перевозчики, лица, который участвовали в организации движения <...>. С помощью сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых», — сообщил Бастрыкин.

По словам Путина, сомнений в том, что это теракт нет. Он был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России. «Авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — заявил Путин.
 
Вчера 19:47

ВСУ обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь, который находится в Суджанском районе на самой границе с Украиной, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Пострадавших нет. «Один из снарядов попал в братский корпус, возгорание быстро потушили. Повреждены крыша, перекрытия, окна», — написал он.

Вчера 19:38

Возможность ядерной войны стремительно растет, заявил основатель Tesla Илон Маск в Twitter. Так он ответил на комментарий одного из пользователей, в котором тот написал о возможных последствиях противостояния России и Украины.

Вчера 19:25

По данным ФСБ, за неделю зафиксировано более 100 обстрелов Брянской, Курской и Белгородской областей. В результате обстрелов погиб один местный житель, получили ранения пять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. Повреждены две электроподстанции, 11 жилых домов, два административных здания, а также восемь пунктов пропуска через государственную границу.

Вчера 18:45

Боевые действия на Украине затянулись и выход из ситуации нужно искать мирным и дипломатическим путем на переговорах, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Мы все бы хотели бы, чтобы война закончилась, потому что она слишком затянулась», — сказал он.
 

Вчера 18:45
Местом переговоров России и четырех стран Запада — США, Франции, Великобритании и Германии, которые ранее предложила провести Турция, может стать Стамбул, заявил председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель.
Вчера 18:28
Не менее четырех взрывов прозвучало в Херсоне, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на собственных корреспондентов. Оба агентства пишут, что, предположительно, сработала система ПВО, при этом «РИА Новости» указывает, что «следов применения противоракет ПВО в небе над Херсоном не видно».
Вчера 18:15
Заявление президента США Джо Байдена об угрозе «атомного Армагеддона» не опиралось на новые данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия на Украине, Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Вчера 15:41
Владимир Путин 10 октября проведет совещание с членами Совбеза, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По темам сориентируем после того, как президент выступит», — сказал Песков, отвечая на вопрос, когда пройдет заседание Совбеза и будет ли затрагиваться ситуация вокруг Крымского моста.
 
Вчера 15:41

Энергодар и пригороды обесточены после обстрелов, в городе нет воды и связи, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, ремонт инфраструктуры намеренно не дают сделать украинские войска, продолжая наносить удары. 

Вчера 14:55

Брифинг Минобороны России:

- отражены попытки наступления армии Украины на Купянском, Луганском, Запорожском, Андреевском направлениях

- российские войска обнаружили и уничтожили в ЛНР 17 боевиков украинских диверсионно-разведывательных групп

- истребительная авиация ВКС сбила украинские Су-24 и Ми-24 в Николаевской и Херсонской областях

- ВКС России нанесли удары по иностранным наемникам на острове Хортица и бригаде «Барс» МВД Украины в Запорожье

- ВС России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ и две американские РЛС контрбатарейной борьбы. Отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ на андреевском направлении. 

Вчера 14:10
Россия стремится к миру, страна вела переговоры на протяжении 30 лет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Ведь вы посмотрите: на протяжении не только этих восьми лет, а тридцати лет мы вели диалог, убеждали, говорили. И в ситуации уже безысходности приняты были решения. Нам другого пути просто не оставили. Весь диалог, который длился десятилетиями, мы провели, весь этот путь прошли. По-другому нельзя», — сказал он.
Вчера 11:32
ВСУ не удается развивать наступление на Херсонском направлении, заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов. 
«На Херсонском направлении без изменений. Вся та армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась», — сказал он.
 
Вчера 10:33

ВС Украины нанесли удар с применением РСЗО HIMARS по городу Старобельску в ЛНР, в результате чего был поврежден пункт временного размещения граждан. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Информация о пострадавших не поступала, повреждения уточняются. 

Вчера 09:25
Зимбабве была и останется на стороне Москвы и после проведенных референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России, заявил в интервью «РИА Новости» спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда.
Вчера 09:17

Со стороны Украины на линии соприкосновения в Запорожской области находятся бойцы из более чем 30 стран, их «немыслимое количество», заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наемников. Известно о представителях из более 30 различных стран», — заявил Рогов, добавив, что в Запорожскую область также стягивают выходцев из западных частей Украины.

Вчера 09:05

Для скорого завершения конфликта на Украине необходимо незамедлительно начать мирные переговоры. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Неваде.

«И сейчас мы имеем [конфликт] между Россией и Украиной. <...> Мы должны [прийти] к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы придем к третьей мировой войне», — сказал Трамп.

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