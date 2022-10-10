Национальный совет финансового рынка попросил Сергея Шойгу ускорить утверждение списков сотрудников, которым полагается отсрочка, пишет«Коммерсантъ». Сейчас ее должны получать сотрудники критически важных финансовых учреждений, которые обеспечивают стабильность платежной системы и финансового рынка.

Банки передали списки забронированных сотрудников еще в конце сентября, однако пока так и не получили подтверждения от военных. В результате сотрудники банков продолжают получать повестки от военкоматов.

«Коммерсантъ» описывает, как в крупном банке призвали главу ИТ-подразделения. Руководство обращалось в ЦБ и Минобороны, однако сотрудника вернуть из армии не удалось. В другом крупном банке «Коммерсанту» сообщили о мобилизации одного из ключевых сотрудников ИТ-службы без военно-учетной специальности и службы в армии, которому больше 35 лет.

Призывают не только программистов, пояснил источник газеты на рынке, однако их «выбывание наиболее заметно». «Берут всех — и рядовых служащих, и топ-менеджеров», — указал собеседник.