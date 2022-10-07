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В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

Курский губернатор Старовойт вновь продлил высокий уровень террористической опасности
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности в Курской области продлили еще на 15 суток, до 22 октября, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Желтый, высокий уровень террористической опасности действует в регионе с 11 апреля. Тогда в области установили контрольные пункты наблюдения с военными и полицией, усилили патрулирование населенных пунктов. Такой же режим действует и в других южных регионах России, в том числе граничащих с Украиной. Это Крым, Белгородская, Курская и Брянская области, Севастополь.

Курская область граничит с Сумской областью Украины. Власти региона с начала проведения российской военной операции в соседней стране регулярно сообщают об обстрелах приграничных населенных пунктов. Так, 6 октября Старовойт сообщил об обстреле села Гордеевка. По его словам, несколько снарядов упало в огородах местных жителей.

Позднее в тот же день он рассказал об ударах по селу Тёткино. Он уточнил, что было зафиксировано не менее 10 «прилетов» со стороны Украины, повреждены газопровод и часть жилых домов. Погиб 72-летний пенсионер — у него случился сердечный приступ, когда он находился в укрытии.

Теги
Курская область Роман Старовойт террористическая угроза
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