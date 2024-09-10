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Военная операция на Украине ,  
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G7 потребовала от Украины ввести новых людей в набсовет «Укрэнерго»

Сюжет
Военная операция на Украине
Места в набсовете «Укрэнерго» нужно заполнить как можно быстрее ради поддержки доверия международных партнеров, заявили в G7. Два члена покинули набсовет после увольнения директора Кудрицкого, заявив, что на них оказывали давление
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Послы стран «Большой семерки» (G7) на Украине считают необходимым быстро заполнить места в составе наблюдательного совета энергокомпании «Укрэнерго» после увольнения его председателя и отставки двух членов. Заявление опубликовано в совместном аккаунте послов в соцсети X.

«В связи с увольнением председателя правления НЭК «Укрэнерго» и отставкой двух членов наблюдательного совета послы G7 отмечают важность быстрой организации процедуры по стандартам ОЭСР (Организация сотрудничества и экономического развития. — РБК) для определения компетентных и профессиональных независимых экспертов в наблюдательный совет», — сказано в сообщении.

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Политика
Владимир Кудрицкий

По мнению послов G7, назначение экспертов в наблюдательный совет компании важно для обеспечения энергетической безопасности Украины и поддержки доверия международных партнеров.

«Укрэнерго» — национальная энергетическая компания Украины с функциями оперативно-технологического управления объединенной энергосистемой страны.

Утром 3 сентября депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил об увольнении директора «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого с должности. По словам парламентария, это было сделано, чтобы «сесть на все финансовые потоки». Кудрицкий занимал пост главы «Укрэнерго» с августа 2020 года.

После увольнения Кудрицкого в отставку подали двое иностранных членов совета директоров — Педер Андреасен и Даниэль Доббени. Оба они ранее были президентами Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

«Мы чувствовали политическое давление и наблюдали постоянные попытки обойти конкуренцию при назначении людей. <...> Нарушение принципов корпоративного управления и принятие решения об увольнении руководителя без доказательств ненадлежащего управления неприемлемо», — заявили они, отметив, что не видят возможности продолжать работу.

Кудрицкий, в свою очередь, заявил, что была проведена «кампания по дискредитации» предприятия.

В последние месяцы на Украине произошла череда отставок высокопоставленных чиновников. Президент страны Владимир Зеленский в сентябре частично обновил состав правительства. Он связал кадровые перестановки с событиями, которые произойдут осенью.

На фоне российской военной операции «Укрэнерго» не раз сообщала о повреждениях своих энергообъектов. Президент Украины Владимир Зеленский еще в середине июня заявил об уничтожении 80% тепловой электрогенерации и трети гидрогенерации в стране. С начала года Минобороны России неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам».

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
«Укрэнерго» Украина G7 наблюдательный совет
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