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Война санкций ,  
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США расширили санкции против российского торгового флота

Сюжет
Война санкций
Девять торговых судов и директор порта внесены в американские санкционные списки. Ранее днем ограничения против российских судов ввела Британия
Фото: Сергей Субботин / РИА Новости
Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

США ввели санкции против девяти судов, ходящих под российским флагом, сообщает Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Казначейства США.

Подсанкционные суда носят названия «Борис Кустодиев», «Композитор Рахманинов», «Закамск», «Омский-103», «Омский-119», «Порт Оля-3», «Порт Оля-4», «ВАФА» и «ВАФА-1».

Кроме того, в реестр попал россиянин Джамалдин Пашаев. Его полный тезка является гендиректором компании «Морской торговый порт Оля» (Астрахань).

США вместе с тем обновили санкции против иранской авиакомпании Iran Air и российской судоходной компании «Трансморфлот».

Ранее в этот же день ограничения против России расширила Великобритания. Под санкции попали пять морских судов, структуры российских вооруженных сил: командования Воздушно-космических сил, 924-го Государственного центра беспилотной авиации и командования военно-транспортной авиации.

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Фото:Getty Images

США и Великобритания не в первый раз вносят российские танкеры в санкционные списки, объясняя ограничения попытками сократить доходы России от экспорта нефти и газа. Британский премьер Кир Стармер говорил, что это даст «четкий сигнал» тем, кто помогает России уклоняться от санкций, и эти танкеры не смогут «свободно ходить по европейским водам и подвергать нашу безопасность риску».

«Госдепартамент продолжает определять организации, участвующие в развитии будущего потенциала России по производству и экспорту энергии», — отмечало ведомство в мае.

Власти России считают санкции со стороны стран Запада незаконными. Подобные ограничения бьют в том числе по тем, кто их инициирует, заявляли в Кремле.

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