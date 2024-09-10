США расширили санкции против российского торгового флота

Девять торговых судов и директор порта внесены в американские санкционные списки. Ранее днем ограничения против российских судов ввела Британия

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США ввели санкции против девяти судов, ходящих под российским флагом, сообщает Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Казначейства США.

Подсанкционные суда носят названия «Борис Кустодиев», «Композитор Рахманинов», «Закамск», «Омский-103», «Омский-119», «Порт Оля-3», «Порт Оля-4», «ВАФА» и «ВАФА-1».

Кроме того, в реестр попал россиянин Джамалдин Пашаев. Его полный тезка является гендиректором компании «Морской торговый порт Оля» (Астрахань).

США вместе с тем обновили санкции против иранской авиакомпании Iran Air и российской судоходной компании «Трансморфлот».

Ранее в этот же день ограничения против России расширила Великобритания. Под санкции попали пять морских судов, структуры российских вооруженных сил: командования Воздушно-космических сил, 924-го Государственного центра беспилотной авиации и командования военно-транспортной авиации.

США и Великобритания не в первый раз вносят российские танкеры в санкционные списки, объясняя ограничения попытками сократить доходы России от экспорта нефти и газа. Британский премьер Кир Стармер говорил, что это даст «четкий сигнал» тем, кто помогает России уклоняться от санкций, и эти танкеры не смогут «свободно ходить по европейским водам и подвергать нашу безопасность риску».

«Госдепартамент продолжает определять организации, участвующие в развитии будущего потенциала России по производству и экспорту энергии», — отмечало ведомство в мае.

Власти России считают санкции со стороны стран Запада незаконными. Подобные ограничения бьют в том числе по тем, кто их инициирует, заявляли в Кремле.