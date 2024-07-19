 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Страны Европы одобрили план Британии против «теневого флота» России

Сюжет
Война санкций
Британия предложила ограничительные меры против сотен танкеров, их поддержали десятки стран Европы. МИД России обещал ответ на попытки помешать проходу российских судов
Фото: Mohammed Mohammed / Xinhua / Global Look Press
Фото: Mohammed Mohammed / Xinhua / Global Look Press

Десятки европейских стран, в том числе члены Евросоюза, одобрили план Великобритании об ограничениях против «теневого флота» танкеров, которым, как считает Лондон, Россия пользуется для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты, введенный странами Запада после начала военных действий на Украине. Об этом сообщил британский премьер Кир Стармер, передает Bloomberg.

По словам Стармера, совместный «призыв к действиям» затронет 600 танкеров, при помощи которых, по утверждению западных стран, Москва перевозит около 1,7 млн барр. нефти в день. Британский премьер заявил, что это даст «четкий сигнал» тем, кто помогает России уклоняться от санкций, и эти танкеры не смогут «свободно ходить по европейским водам и подвергать нашу безопасность риску».

Bloomberg ранее писал, что меры направлены на обмен информацией о российском флоте для координации действий.

Британия внесла в список санкций против России 11 кораблей
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

18 июля британское правительство внесло в санкционный список 11 российских судов. Агентство отмечает, что теперь под ограничениями США, Британии и ЕС находятся более 60 нефтяных танкеров.

Власти России считают санкции со стороны стран Запада незаконными. В Кремле заявляли, что подобные ограничения бьют в том числе по тем, кто их инициирует. В МИД обещали, что попытки ограничить проход российских судов будут расценены «как очередной недружественный шаг, за которым неизбежно последуют жесткие ответные меры».

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания танкеры потолок цен на нефть санкции Европа
Материалы по теме
Bloomberg узнал о планах Британии против российского «теневого флота»
Политика
В Дании допустили ограничение движения танкеров с нефтью из России
Политика
Bloomberg нашел десятки простаивающих нефтетанкеров после санкций США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 96,1 (-0,2) Инвестиции, 18 июл, 18:03 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 87,88 (-0,21) Инвестиции, 18 июл, 18:03
В центре Тель-Авива произошел взрыв Политика, 05:50
Трамп принял номинацию кандидатом в президенты США Политика, 05:42
Калсон и Халк Хоган выступили на закрытии съезда республиканцев Политика, 05:37
Жители центральной части Одессы остались без воды из-за аварии Общество, 05:30
Конкуренция и перенасыщение: как выделиться продавцу на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 05:30
В Петербурге пьяный водитель замахнулся топором на сотрудника ГАИ Общество, 05:12
Страны Европы одобрили план Британии против «теневого флота» России Политика, 05:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Госдепе заявили, что проследят за решениями России по ядерным ракетам Политика, 04:32
Столтенберг заявил о способности НАТО пережить новый срок Трампа Политика, 04:25
Медицинский туризм: почему стоит выбрать Южную Корею РБК х Medical Korea, 04:14
Экстренно севший в Красноярске самолет не скоро вылетит в Сан-Франциско Общество, 04:09
Умер актер и комик Боб Ньюхарт Общество, 03:51
Зеленский заявил, что с Трампом будет тяжело, но можно работать Политика, 03:49
Еще четыре дрона сбили над Курской областью Политика, 03:25