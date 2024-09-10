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Политика ,  
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Посольство посоветовало гражданам Таджикистана не ездить в Россию

В посольстве заявили, что рекомендация связана с усиленным контролем на границах. После теракта в «Крокусе» МИД сообщал о «проверочных мероприятиях» на российской границе, проводимых вне зависимости от гражданства въезжающих
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Посольство Таджикистана в Москве рекомендовало согражданам временно воздержаться от поездок в Россию. В диппредставительстве связали это с продолжающимся «режимом усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу».

«Ввиду продолжающегося в Российской Федерации режима усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на наземных и воздушных пунктах пропуска посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении посольства.

С аналогичной рекомендацией 5 сентября выступило посольство Киргизии в России.

Представитель российского МИДа Мария Захарова 27 апреля заявила о «проверочных мероприятиях» на российской границе, которые проводят «вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу», на фоне повышенных мер безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле» и сохраняющейся террористической угрозы.

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Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

После теракта в «Крокус Сити Холле», исполнителями которого были граждане Таджикистана, замминистра труда республики Шахноза Нодири сообщила об оттоке трудовых мигрантов из России на фоне «притеснений», а продажи авиабилетов Таджикистана в Россию упали, сообщило издание «Азия-Плюс».

Во время переговоров с Владимиром Путиным в Кремле в мае президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил обсудить вопрос трудовых мигрантов, назвав его «очень щепетильным». Путин, в свою очередь, заявил, что российские и таджикские спецслужбы «активно работают для купирования общих угроз», в том числе терроризма.

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Таджикистан мигранты посольство
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