Граждан Киргизии призвали на время отказаться от поездок в Россию

Посольство Киргизии указало на действующие в России дополнительные меры безопасности и усиленный контроль на границе

Посольство Киргизии рекомендовало своим гражданам на время отказаться от поездок в Россию, сообщается на сайте МИД республики.

В ведомстве объяснили этот призыв «продолжением действия на территории России введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу».

В мае киргизский МИД также призывал воздержаться от поездок в Россию без веских причин из-за усиленного контроля на границе. В ведомстве заявили, что «отслеживают текущую ситуацию» в стране и «ее влияние на правовое положение» граждан Киргизии, в то же время отметили, что на тот момент не получали сообщений о случаях массового отказа во въезде в Россию.

За несколько дней до этого представитель МИДа Алмаз Имангазиев сообщал, что после теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли более 140 человек, еще свыше 500 пострадали, в страну не пустили десятки кыргызстанцев, некоторые из них оказались в черном списке, а других, которые прилетели в Россию впервые, бездоказательно выдворили из страны».

После теракта власти России начали ужесточать риторику в отношении мигрантов: в частности, Госдума одобрила специальный режим высылки иностранцев при нарушении закона, а в конце июля депутаты «Справедливой России — За правду» подготовили законопроект, который запрещает мигрантам работать в сферах медицины и фармацевтики, школьного и дошкольного образования. Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов после этого заявил, что, согласно принципам ЕАЭС, граждане республики «обладают свободным и равноправным доступом к трудовому рынку», и, если им ограничат работу в России, властям «будет очень сложно обосновывать нашему народу смысл участия в ЕАЭС».

По данным Росстата, в 2023 году в Россию из-за рубежа приехали 560,4 тыс. мигрантов (на 23% ниже, чем годом ранее), чаще всего — молодые мужчины из Таджикистана и Киргизии.