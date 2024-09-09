DGP сообщила о проблеме с формированием «Украинского легиона» в Польше

Глава МИД Польши сообщал, что в «Украинский легион» записались тысячи человек, но, как пишет Dziennik Gazeta Prawna, его ввели в заблуждение, регистрация еще не начата. Подготовка добровольцев должна была стартовать в августе

Формирование «Украинского легиона» в Польше, о котором в июле объявил президент Украины Владимир Зеленский, задерживается, Киев пока не приступил к набору добровольцев, сообщает Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

Создание легиона предусмотрено соглашением о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности сроком на 10 лет, которое страны подписали 8 июля. Предполагается, что в формирование войдут украинцы, постоянно проживающие в Польше и других стран Европы. Проходить подготовку они будут на польской территории, а за оснащение будут отвечать союзники Украины.

11 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что для участия в легионе зарегистрировались несколько тысяч человек, однако, как пишет Dziennik Gazeta Prawna, главу МИДа ввели в заблуждение. Экс-посол Украины в Польше Василий Зварыч, который теперь возглавляет дипмиссию в Чехии, 25 июля сообщил «Укринформу» о заявках от добровольцев, поступающих «до начала официальной информационной кампании», а не об их официальной регистрации. «Сосредотачиваемся на том, чтобы уже в начале августа все это заработало», — говорил он.

По данным DGP, пока Киев и Варшава заключили только техническое соглашение. Официальный набор еще не ведется, а на сайтах украинского посольства и консульства информации об этом нет. Польша была готова начать подготовку добровольцев 1 августа.

В польском МИДе в ответ на просьбу газеты прокомментировать слова Сикорского заявили, что вопрос находится в ведении Минобороны. «Ответственность за организацию и ход набора лежит на украинских партнерах», — сообщили в военном ведомстве Польши. В Минобороны Украины не ответили на запрос издания.

Россия осуждает помощь Украине со стороны Запада, как военную, так и финансовую. Что касается гарантий безопасности, по мнению Владимира Путина, Киев имеет право на их получение при условии обеспечения безопасности России.