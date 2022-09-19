В Варшаве увидели угрозу в словах Шольца о границах

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Берлин должен дать исчерпывающие разъяснения словам канцлера ФРГ Олафа Шольца о попытках пересмотра границ между двумя странами на фоне требований Польши к Германии выплатить репарации за ущерб, нанесенный во Второй мировой войне. Об этом, как сообщает издание Niezalezna, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Такую реакцию в Варшаве вызвали слова Шольца на церемонии вручения премии M100 Media Award в Потсдаме в присутствии бывшего главы Евросовета и нынешнего лидера польской оппозиции Дональда Туска.

«Я хотел бы сказать, глядя на Дональда Туска, как важны договоренности, которые заключил Вилли Брандт о раз и навсегда установленной границе Германии и Польши после сотен лет нашей совместной истории. Я бы не хотел, чтобы кто-то рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ. Это должно быть ясно всем нам», — заявил тогда Шольц.

По словам Солоха, эти слова главы правительства ФРГ вызывают «как минимум большую неловкость». Шольц должен дать «глубокие разъяснения», чтобы «восстановить свой авторитет». Иначе, считает Солох, речь канцлера вызывает «худшие ассоциации» — непонятно, кто именно пытается провести ревизию границ и с какой целью.

«Конечно, на заднем плане есть вопрос о репарациях, это совпадение не случайно. Если оставить это без попытки объяснений с немецкой стороны, это может вызвать худшие ассоциации», — отметил глава польской спецслужбы.

14 сентября польский сейм одобрил резолюцию с требованием к Германии выплатить компенсации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Депутаты также высказались за требование возмещения ущерба от России за действия СССР: «советскую оккупацию», репрессии, ссылки поляков в Сибирь и «массовые убийства польских граждан, в том числе Катынский расстрел».

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В Кремле эти заявления назвали политическим экстремизмом. «Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке — может, тоже что-нибудь найдем, за что можно с поляков спросить», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.