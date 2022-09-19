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В Варшаве увидели угрозу в словах Шольца о границах

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Берлин должен дать исчерпывающие разъяснения словам канцлера ФРГ Олафа Шольца о попытках пересмотра границ между двумя странами на фоне требований Польши к Германии выплатить репарации за ущерб, нанесенный во Второй мировой войне. Об этом, как сообщает издание Niezalezna, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Такую реакцию в Варшаве вызвали слова Шольца на церемонии вручения премии M100 Media Award в Потсдаме в присутствии бывшего главы Евросовета и нынешнего лидера польской оппозиции Дональда Туска.

«Я хотел бы сказать, глядя на Дональда Туска, как важны договоренности, которые заключил Вилли Брандт о раз и навсегда установленной границе Германии и Польши после сотен лет нашей совместной истории. Я бы не хотел, чтобы кто-то рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ. Это должно быть ясно всем нам», — заявил тогда Шольц.

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Фото:Markus Schreiber / AP

По словам Солоха, эти слова главы правительства ФРГ вызывают «как минимум большую неловкость». Шольц должен дать «глубокие разъяснения», чтобы «восстановить свой авторитет». Иначе, считает Солох, речь канцлера вызывает «худшие ассоциации» — непонятно, кто именно пытается провести ревизию границ и с какой целью.

«Конечно, на заднем плане есть вопрос о репарациях, это совпадение не случайно. Если оставить это без попытки объяснений с немецкой стороны, это может вызвать худшие ассоциации», — отметил глава польской спецслужбы.

14 сентября польский сейм одобрил резолюцию с требованием к Германии выплатить компенсации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Депутаты также высказались за требование возмещения ущерба от России за действия СССР: «советскую оккупацию», репрессии, ссылки поляков в Сибирь и «массовые убийства польских граждан, в том числе Катынский расстрел».

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В Кремле эти заявления назвали политическим экстремизмом. «Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке — может, тоже что-нибудь найдем, за что можно с поляков спросить», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Теги
Олаф Шольц Польша репарации границы
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