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Германия доведет до конца расследование дела о подрыве российских газопроводов «Северный поток», заявил канцлер Олаф Шольц в интервью телекомпании ZDF.

На вопрос журналиста, доверяет ли глава немецкого правительства президенту Украины Владимиру Зеленскому после того, как Берлин заподозрил уроженца Киева в подрыве газопроводов, Шольц не ответил. Он отметил, что у него хорошие отношения с Зеленским.

«И в то же время мне совершенно ясно, что этот вопрос необходимо прояснить», — добавил канцлер (цитата по Süddeutsche Zeitung).

В середине августа немецкие издания Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD сообщили, что Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест некоего Владимира З. по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков». Речь идет о 44-летнем уроженце Киева Владимире Журавлеве (в немецких и польских СМИ его имя фигурировало как Wołodymyr Z.). Он был сотрудником украинского дайвинг-центра Dive Team и американской ассоциации инструкторов по дайвингу PADI. Кроме него к подрыву могут быть причастны инструкторы подводного плавания в киевской школе Scuba Family.

Der Spiegel узнал, что подозреваемый украинец сбежал из Германии за несколько дней до выдачи ордера на его арест. Киев отрицает причастность Украины к диверсии.

Российский лидер Владимир Путин называл чушью версию о причастности «неких украинцев» и возложил ответственность на «англосаксов». Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Германию прекратить «категорически отказываться предъявлять факты», которые она не могла не обнаружить.