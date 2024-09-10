Путин заявил о попытках США сохранить доминирование в мире любой ценой

США объявили о планах разместить в Японии ракеты средней дальности Typhon — ранее это было запрещено по договору между Москвой и Вашингтоном. Путин увидел в планах США намерение сохранить мировое доминирование

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США пытаются любой ценой сохранить доминирование в мире и, используя Украину, нанести России стратегическое поражение, заявил президент Владимир Путин по видеосвязи из ситуационного центра в Кремле, где он наблюдает за командно-штабными учениями «Океан-2024».

Глава государства отметил, что США открыто заявляют о планах развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД), в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«При этом американские вооруженные силы уже отрабатывают переброску и развертывание в АТР перспективных ракетных систем», — сказал он.

Учения «Океан-2024» начались 10 сентября, они должны продлиться до 16 сентября. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них примут участие свыше 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, порядка 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 90 тыс. военнослужащих.

На днях Пентагон сообщил о планах разместить ракетные комплексы наземного базирования средней дальности Typhon на территории Японии. Прежде размещение таких ракет было запрещено по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). После его развала США начали размещать соответствующие системы в разных государствах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

О намерении добиться стратегического поражения России говорил американский президент Джо Байден, комментируя конфликт на Украине. По словам президента США, страны мира должны помогать Украине «защищать свою демократию», и Вашингтон продолжит поддерживать Киев и украинский народ.

Путин прежде называл дискуссии о нанесении России стратегического поражения большой ошибкой и напоминал в этом контексте о наличии ядерного вооружения: «Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата».