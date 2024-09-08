Германия проигнорирует требование Китая о военных кораблях

Пекин требует «не злоупотреблять международным правом» и признать его суверенитет на пролив, разделяющий материк и Тайвань. Берлин три года подвергся критике за уступку и в этот раз немецкие корабли пройдут спорным маршрутом

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Немецкие военные корабли «Баден-Вюртемберг» и «Франкфурт-на-Майне» пройдут через Тайваньский пролив вопреки требованию властей Китая отказаться от появления в этом районе, поскольку Пекин считает остров и пролив своей территорией. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники.

Согласно международному праву, Тайваньский пролив свободен для судоходства, но Пекин настаивает, что имеет исключительное право запретить проход военных кораблей иностранных держав. Германия проигнорирует эту позицию вслед за США и другими западными странами, которые отказываются уведомлять Китай.

Корабли немецких ВМС в прошлый раз, в 2021 году, обошли Тайваньский пролив, за что правительство Германии подверглось критике за уступку Пекину. В этот раз, как пишет издание, в немецком правительстве поначалу также сомневались насчет целесообразности прохода.

Ширина пролива составляет 160 километров, он отделяет Китай от Тайваня. Пролив считается международными водами и имеет важное значение для мировой торговли, однако Китай считает проход по нему иностранных военных кораблей вызовом суверенитету, объясняет Associated Press. Китайская армия почти ежедневно отправляет в пролив и ближайшие районы корабли и авиацию.

Китай требовал от США «перестать злоупотреблять международным правом, прекратить все опасные провокации и строго дисциплинировать свои войска на местах», настаивая, что американские военные, проходящие через пролив, занимаются провокацией.

«Ни один член международного сообщества не должен подвергаться запугиванию или принуждению к отказу от своих прав и свобод. Вооруженные силы Соединенных Штатов летают, плавают и действуют везде, где это разрешено международным правом», — говорилось в майском ответе 7-го флота ВМС США в ощтвет на претензии Китая.