Президент России заявил, что отношения с Западом «близки к точке невозврата»

Путин заявил, что «мы подошли близко к точке невозврата»

Эгоизм Запада привел к «крайне опасному состоянию», заявил Путин, уточнив, что речь идет о призывах нанести стратегическое поражение России, что может «обернуться трагедией». Он призвал к созданию новой системы безопасности

Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Эгоизм Запада привел к крайне опасному состоянию, «мы подошли близко к точке невозврата», заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством российского МИДа. Трансляцию мероприятия вел РБК.

«Эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата», — сказал Путин.

Он уточнил, что «авантюризм западных политиков» демонстрирует призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия. «Они либо не понимают масштаба угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и в собственную исключительность», — заявил глава государства, подчеркнув, что «и то, и другое может обернуться трагедией».

Путин возложил ответственность на Вашингтон за подрыв стратегической стабильности. Он привел в пример выход США из договоров о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу.

«Очевидно, мы являемся свидетелями краха системы евроатлантической безопасности. Сегодня ее просто нет. Ее нужно фактически создавать заново», — отметил президент и предложил создать новую систему безопасности в Евразии.

В августе 2022 года Россия временно вывела из-под инспекционной деятельности по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) свои объекты. Это решение назвали вынужденной мерой из-за стремления США к перезапуску инспекционной деятельности без учета «существующих реалий». Как пояснили в российском МИДе, в Вашингтоне добиваются одностороннего преимущества и лишения Москвы права проводить инспекции на американской территории. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинили Россию в «разрушении системы безопасности».