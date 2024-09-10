В Курской области сбили 12 дронов

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 12 украинских беспилотников над Курской областью, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

Он уточнил, что БПЛА были самолетного типа, «массированный налет противника» ПВО отражали в течение всей ночи.

Ночью 10 сентября в регионе действовала ракетная опасность, она продлилась три минуты.

За ночь 59 беспилотников ПВО сбили над Брянской областью. Об уничтожении семи дронов сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

14 беспилотников уничтожили в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к городу шесть из них сбили в Раменском городском округе, там погибла 46-летняя женщина.