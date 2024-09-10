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Атаки беспилотников на Москву ,  
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На подлете к Москве сбили семь беспилотников

Собянин: на подлете к Москве сбили семь беспилотников
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Четыре дрона были сбиты в Подольском городском округе, два — в Раменском городском округе и еще один — в Люберцах, сообщил мэр

В Подольском городском округе силы ПВО сбили еще четыре дрона, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, количество уничтоженных беспилотников на подлете к городу возросло до семи.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

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До этого Собянин заявил об отражении атаки беспилотников в Люберцах и Раменском городском округе. Тогда всего было сбито три дрона. По предварительным данным, при падении обломков никто не пострадал, разрушений также нет, уточнил мэр.

В ночь на 1 сентября в Москве было сбито два беспилотника, в Подмосковье — еще семь. Всего над российскими регионами тогда было уничтожено 158 дронов, отчитывалось Минобороны.

После падения одного из БПЛА произошел пожар в «отдельно стоящем техническом помещении» Московского НПЗ в Капотне, говорил мэр. Глава Каширского городского округа Михаил Шувалов заявлял, что три дрона пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС.

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Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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