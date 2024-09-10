На подлете к Москве сбили семь беспилотников
В Подольском городском округе силы ПВО сбили еще четыре дрона, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, количество уничтоженных беспилотников на подлете к городу возросло до семи.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.
До этого Собянин заявил об отражении атаки беспилотников в Люберцах и Раменском городском округе. Тогда всего было сбито три дрона. По предварительным данным, при падении обломков никто не пострадал, разрушений также нет, уточнил мэр.
В ночь на 1 сентября в Москве было сбито два беспилотника, в Подмосковье — еще семь. Всего над российскими регионами тогда было уничтожено 158 дронов, отчитывалось Минобороны.
После падения одного из БПЛА произошел пожар в «отдельно стоящем техническом помещении» Московского НПЗ в Капотне, говорил мэр. Глава Каширского городского округа Михаил Шувалов заявлял, что три дрона пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС.
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