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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Воробьев уточнил данные о погибшем при атаке в Раменском

Воробьев: данные о гибели ребенка при атаке дронов в Раменском не подтвердились
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Данные о гибели девятилетнего ребенка в Раменском не подтвердились, сообщил губернатор Подмосковья. По его словам, погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

В результате атаки беспилотников в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, данные о гибели девятилетнего ребенка не подтвердились.

До этого он сообщил, что в Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей. Глава региона также говорил, что еще один дрон попал в дом на Высоковольтной улице, там получила повреждения квартира на девятом этаже. По его словам, пострадал один человек.

Пожар возник в доме в Раменском при отражении атаки дрона
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«В пунктах временного проживания заселены 43 человека. Всех разместили и организовали горячее питание», — написал Воробьев в телеграм-канале.

Ночью было уничтожено 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, заявил губернатор. Мэр МосквыСергей Собянин говорил, что на подлете к городу шесть дронов были сбиты в Раменском городском округе, четыре — в Подольском городском округе, два — в городском округе Домодедово, по одному — в Люберцах и Коломне.

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