Воробьев уточнил данные о погибшем при атаке в Раменском
В результате атаки беспилотников в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По его словам, данные о гибели девятилетнего ребенка не подтвердились.
До этого он сообщил, что в Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей. Глава региона также говорил, что еще один дрон попал в дом на Высоковольтной улице, там получила повреждения квартира на девятом этаже. По его словам, пострадал один человек.
«В пунктах временного проживания заселены 43 человека. Всех разместили и организовали горячее питание», — написал Воробьев в телеграм-канале.
Ночью было уничтожено 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, заявил губернатор. Мэр МосквыСергей Собянин говорил, что на подлете к городу шесть дронов были сбиты в Раменском городском округе, четыре — в Подольском городском округе, два — в городском округе Домодедово, по одному — в Люберцах и Коломне.
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